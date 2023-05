Google Play Giochi porta i giochi Android su PC in Italia

Google Play Games l’app che permette di avviare vari giochi Android su Windows, è ora disponibile in versione beta in diversi paesi europei, Italia inclusa: nello Stivale il nome diventa Google Play Giochi.

Google Play Games consente di avviare più di un centinaio di titoli Android su Windows tramite un emulatore, inclusi titoli quali Asphalt 9, Homescapes, Just Dance Now, Summoners War e Cookie Run: Kingdom. Sono supportati tastiera e mouse e i progressi sono sincronizzati tra le piattaforme (è possibile inizia a giocare sul telefono, passare al PC e poi riprendere di nuovo a giocare sul telefono).

I requisiti minimi (qui i dettagli dell’app) non sono elevati:

Windows 10 (v2004)

Unità SSD con 10 GB di spazio libero disponibile

GPU Intel UHD Graphics 630 o equivalente / superiore

Processore con 4 core fisici (per alcuni giochi è necessario un processore Intel)

8 GB di memoria RAM

Account amministratore di Windows

Virtualizzazione hardware (hypervisor) attiva

Google riferisce che i giochi che è possibile avviare, sono “ottimizzati in collaborazione con lo sviluppatore” per consentirne l’uso come previto dagli autori. Big G riferisce ancora di eseguire controlli di sicurezza su tutti i giochi per contribuire a proteggere i dispositivo.

L’emulazione ha per ora delle limitazioni, come ad esempio il mancato supporto della fotocamera, del microfono e le funzionalità di geolocalizzazione del computer.

In Italia l’app è denominata Google Play Giochi nome che potrebbe essere confuso con l’app mobile omonima, ma Google ha fatto sapere che d’ora in poi il termine Google Play Giochi si riferirà “all’esperienza PC” dei giochi Android. La pubblicità non è per ora consentita ma prima o poi arriverà dal momento che la maggior parte degli sviluppatori tira avanti grazie a questo.

L’app mobile Google Play Giochi, spiega Google, “è incentrata principalmente sull’esperienza con i giochi istantanei, che consente di iniziare subito a giocare ai casual game”; prossimamente verranno indicate ulteriori comunicazioni in merito all’app mobile.

