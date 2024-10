Auto storiche Playmobil, i gadget regalo per i boomer nostalgici

Pubblicità

Forse non tutti conoscono Automotoclub Storico Italiano, un ente certificatore che attesta la storicità e di autenticità di veicoli a 4 ruote e motoveicoli grazie al quale i vecchi modelli di auto possono circolare per le nostre strade in particolari condizioni e allestimenti.

Sono tanti gli appassionati del nostro paese che decidono di restaurare e valorizzare una auto d’epoca con motivazioni legate alla propria storia personale, alla propria passione, ad un cimelio ereditato all’interno della famiglia.

Non tutti possono però permettersi di mantenere nel proprio garage una Alfetta, un Maggiolone o addirittura una Ferrari e così non resta che consolarsi con una bella visita ad una manifestazione storica ASI o più prosaicamente all’acquisto di un modellino da tenere in casa per avere un ricordo meno virtuale.

Quelli che vi segnaliamo oggi sono molto particolari perché si trovano al confine tra il gioco per bambini e la rievocazione di forme e colori e passioni degli anni giovanili di coloro che sono nati negli anni 60, i cosiddetti boomer. Anni in cui i mezzi più comuni erano le Citroen 2 Cavalli e quelli più alla moda i Maggioloni VolksWagen per finire alle auto per nababbi come le Ferrari o esagerati figli di papà come le Porsche: insomma tutti gli stereotipi e i desideri di un’epoca che ritorna tra nostalgia e amore per i gadget.

A farsi promotrice da tempo di queste rivisitazioni è Playmobil, azienda tedesca che dal 1974 commercializza i propri set con gli omini snodati e da qualche tempo le versioni giocattolo dei modelli storici di auto moto proponendole sia ai più piccoli che ai loro genitori o forse ancora meglio ai loro nonni per incitarli a raccontare le proprie esperienze o forse i propri sogni.

Ecco quindi che nei classici kit con gli omini Playmobil dalle enormi mani prensili compaiono non solo modelli iconici con riferimenti a film (si veda la Aston Martin di 007 e la Delorean di Ritorno al futuro) e serie televisive (la K.I.T.T di Supercar) ma anche ad una scelta di vita particolare come quella dei camperisti un po’ hippy che sovraccaricano un furgoncino VW Bully T1 rosso o attrezzano per il surf la versione azzurra dello stesso.

Li immaginiamo, tutti con precisi dettagli estetici e pure alcuni con effetti speciali, apparire sulle vostre mensole di fianco al TV, nelle vostre librerie che aspettano un tocco di colore e di allegria per trasformare un ricordo in un gioco e viceversa. Se non avete nipotini o figli potrebbero diventare un’ottima idea per riportare alla luce una vecchia passione.

Ecco alcuni dei modelli in offerta in queste ore su Amazon. Ma ne trovate tanti altri a partire da questa pagina.

