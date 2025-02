Tim Cook anticipa un nuovo prodotto in arrivo il 19 febbraio

Pubblicità

In un post su X (ex Twitter) il CEO di Apple, Tim Cook, scrive “Tenetevi pronti per conoscere il nuovo membro della famiglia”, indicando come data di riferimento mercoledì 19 febbraio, il tag #AppleLaunch e una animazione che sembra mostrare il tasto Home con il Touch ID che scompare.

Secondo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, quello dei CEO di Apple è il riferimento al nuovo iPhone SE 2025, da qualche settimana previsto come imminente. In un precedente post sempre Gurman dava per scontato l’arrivo del nuovo iPhone già da questa settimana spiegando che Apple avrebbe annunciato lo smartphone con un semplice comunicato stampa.

Da quello che sappiamo (fate click qui per tutti i dettagli), l’iPhone SE 4 o iPhone 2025 dovrebbe vantare il notch al posto della Dynamic Island, chip-modem 5G di Apple (il primo dispositivo con questo chip), un display OLED da 6,1″ con risoluzione e 1170 x 2532 pixel come l’iPhone 14, fotocamera da 48MP posteriore e 12MP frontale come Phone 15 e 15 Plus (ma senza ultra-wide o teleobiettivo).

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Il nuovo dispositivo di Cupertino, nome in codice V59, dovrebbe essere il primo con chip-modem realizzato “in casa” da Apple, quindi anche il primo iPhone in assoluto senza il componente modem di Qualcomm. Si vocifera di schermo più grande, tecnologia Face ID e chip A18 (lo stesso di iPhone 16).

Tutto quello che sappiamo finora di iPhone SE è riassunto in questo articolo.