Scoprite cosa occupa lo spazio su disco del vostro Mac con GrandPerspective

GrandPerspective è una utility per Mac che consente di visualizzare graficamente una mappa relativa all’utilizzo del disco consentendo di capire quali elementi occupano spazio, visualizzando i file di grandi dimensioni come grandi rettangoli con colori e attributi in base alla loro caratteristica (musica, documenti, filmati, ecc.).

L’utility in questione è comoda quando si ha poco spazio di storage a disposizione e non si comprende bene quali sono i file di grandi dimensioni che occupano spazio. I nomi dei file sono visualizzabili al passaggio con il mouse/track in fondo alla finestra dell’utility e da qui è possibile aprire il percorso nel Finder ed eventualmente aprirli o cancellarli.

È possibile personalizzare i colori (per tipo di file, data di modifica, cartelle, nomi di file, ecc.), applicare filtri (per escludere alcune tipologie di file dalla visione), visualizzare il contenuto di pacchetti, mostrare le anteprime con la funzione Quick Look di macOS, navigare tra cartelle e hardk-link (comodo con in backup di Time Machine).

GrandPerspective 2.5.2 è una utility gratuita (donationware) e open-source; è compatibile con OS X 10.9 e seguenti, ed è disponibile anche nella versione con le vecchie versioni di Mac OS X. L’ultima versione (si scarica da qui) risolve alcuni bug, offre la possibilità di eseguire ricerche dei nomi dalla toolbar e nuove opzioni. L’applicazione è gratuita ma chi vuole può supportare lo sviluppatore acquistando il software dal Mac App Store per 3,49 euro.

A questo indirizzo trovate un nostro tutorial con alcuni suggerimenti su cosa fare quando lo spazio su disco è occupato da troppe cose e non sapete come liberare spazio.