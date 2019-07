Gruppo Renault e Coscharis si associano per commercializzare veicoli elettrici in Nigeria

Il Gruppo Renault e Coscharis Group collaborareranno a livello di produzione e distribuzione nel settore automotive in Nigeria.

Renault Logan e Renault Duster saranno assemblati in uno stabilimento già esistente di Coscharis a Lagos da ottobre 2019. Renault Kwid e Renault Oroch saranno importati dal Brasile. Questi quattro modelli saranno distribuiti su tutto il territorio nigeriano tramite la rete commerciale di Coscharis Motors.

“Con una popolazione di oltre 200 milioni di abitanti, la Nigeria è un Paese africano strategico”, ha spiegato Fabrice Cambolive, Direttore delle Operazioni della Regione Africa – Medio Oriente – India Pacifico del Gruppo Renault. “Coscharis Group è un attore rinomato del mercato dell’assemblaggio e distribuzione di autoveicoli. Grazie alla loro competenza e ai nostri prodotti adatti alle esigenze locali, saremo in grado di rispondere immediatamente alla domanda dei nostri clienti in Nigeria”.

Il Gruppo #renault è leader sul continente africano con una quota di mercato pari al 18%. Nel 2018, il Gruppo ha venduto oltre 216.000 veicoli in Africa. I Paesi più importanti a livello di volumi di vendite sono attualmente Marocco, Algeria, Sudafrica ed Egitto. L’obiettivo del Gruppo è mantenere la leadership in questi Paesi e di rispondere alla domanda della nuova classe media emergente di Paesi come la Nigeria.

