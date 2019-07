Tune 120TWS, gli auricolari TrueWireless secondo JBL

JBL presenta i nuovi auricolari True Wireless Tune 120TWS. Puntano su un suono potente, grazie a un driver da 5,8 mm, assistiti dalla tecnologia JBL Pure Bass, e vantano un design accattivante. Ovviamente, come AirPods, sono assistite da una custodia portatile con ricarica incorporata, che garantisce 16 ore di riproduzione musicale ininterrotta.

Progettate con una forma ergonomica, il produttore garantisce comfort per tutto l’arco della giornata, e consentono di gestire la riproduzione grazie ai controlli posti su ciascun auricolare, per poter richiamare Siri e Google Assistant con un semplice click.

Gli auricolari eliminano, naturalmente, fili e cavi, in grado di offrire, a detta del produttore, una vera via di fuga “sonora” per ogni appassionato di musica che vuole sperimentare il vero wireless.

Design alla moda, sono disponibili nei colori bianco, nero e blu e completamente senza fili, consentono di ascoltare la propria musica o gestire le chiamate senza il timore che i fili aggrovigliati disturbino le attività quotidiane e i movimenti.

Tra le principali caratteristiche, la custodia di ricarica portatile che offre fino a 16 ore di riproduzione: inoltre, basta una ricarica rapida di 15 minuti per assicurare un’ora di utilizzo.

Anche questo rende gli auricolari un valido alleato nel quotidiano, anche quando si è in movimento, anche grazie al supporto agli assistenti vocali Siri e Google. Per richiamarli è sufficiente toccare l’auricolare per dare il comando, sia mentre si è al telefono con gli amici, nel tragitto verso il lavoro, sia mentre si è completamente immersi nella musica o dirante l’ascolto di un podcast.

JBL Tune 120TWS sono disponibili per l’acquisto presso i principali rivenditori a 99 euro. Su Amazon sono presenti molte delle cuffie e auricolari JBL, ed è facile che a breve arrivino anche queste ultime in catalogo. A questo indirizzo tutta la nostra raccolta di articoli sugli accessori del produttore.