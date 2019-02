Guarda Netflix e impara una nuova lingua con l’ estensione di Chrome

Fare il pieno di serie TV e film con Netflix ora può servire anche per imparare una nuova lingua: grazie a una estensione di Chrome possiamo sfruttare storie, trame e personaggi avvincenti per imparare o migliorare la nostra conoscenza di una lingua straniera.

Trasformare le nostre serie TV preferite in lezioni di lingue è la promessa di LLN, estensione di Chrome che deriva dalle iniziali di Language Learning with Netflix. Una volta installata visualizza i sottotitoli dei dialoghi nella lingua che desideriamo studiare, affiancati dalla traduzione nella nostra lingua madre.

L’utente può scegliere di visualizzare traduzioni realizzate da persone oppure quelle automatiche generate dal computer. LLN per Chrome mostra sempre in ogni frase anche la parola più importante, per evidenziarla e consigliarne la memorizzazione da parte dell’utente che può sempre cercare la traduzione grazie al dizionario integrato.

Tra le funzioni più utili dell’estensione LLN per Chrome quelle per controllare la velocità di riproduzione del video. Ogni frase di dialogo viene mostrata con la traduzione in questo modo è sempre possibile ascoltare il parlato, leggere il testo nella lingua che si studia accompagnato dalla traduzione.

È possibile fermare e ripetere il video con le singole frasi e anche rallentare la riproduzione video, in questo modo ogni utente può procedere nello studio alla velocità più congeniale. L’estensione LLN per Chrome si scarica gratis dal Chrome Web Store.