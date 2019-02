Apple Music permette di regalare un mese gratis agli amici

«Regala Apple Music ai tuoi amici» e ancora «Apple Music è meglio con gli amici. Regala un mese gratuito a uno dei tuoi amici». Recita così il testo della nuova iniziativa di Cupertino per promuovere Apple Music.

Le campagne di Apple per sostenere il servizio di musica in streaming in abbonamento sono numerose e frequenti. Solo pochi giorni fa in occasione dei Grammy era in omaggio un periodo di prova gratuito esteso a 4 mesi per chi usava Shazam.

Ma le iniziative non si limitano a questo, anzi: a gennaio è arrivato l’accesso gratuito per chi vola con American Airlines e verso la fine del 2018 l’anticipazione che Apple Music funzionerà anche sugli speaker Alexa di Amazon, inclusi quelli di altri marchi e costruttori. Negli scorsi giorni diversi utenti di Apple Music hanno ricevuto una notifica da Apple con la possibilità di regalare un mese gratuito aggiuntivo ai propri amici. Naturalmente non è possibile regalare un mese di prova extra a un amico che è già abbonato, invece è possibile farlo per chi sta sfruttando la prova standard gratis di tre mesi e anche per chi non ha mai provato prima Apple Music.

Così di fatto, questa nuova promozione permette di estendere fino a 4 mesi il periodo di prova gratuito. Per chi ha già usufruito del periodo di prova gratis di 3 mesi questa campagna permette di ottenere un mese aggiuntivo purtroppo, come segnala MacRumors, notifica e promozione non sono inviati a tutti gli utenti Apple Music ma solamente ad alcuni.

Nei prossimi mesi è prevista una forte accelerazione di Cupertino nel settore servizi con l’arrivo dell’abbonamento per una TV Apple in streaming in stile Netflix, un servizio Apple News potenziato con notizie, giornali e riviste digitali sempre in abbonamento e altro ancora.

Tutte queste novità potrebbero essere annunciate durante un keynote Apple atteso per il 25 marzo, evento durante il quale Cupertino potrebbe anche lanciare un nuovo iPad economico, un nuovo iPad mini 5, AirPower, la custodia con ricarica wireless per AirPods e forse anche nuove AirPods.