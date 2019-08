Hackerato l’account Twitter di Jack Dorsey, CEO di Twitter

L’account di Jack Dorsey, il CEO di Twitter è stato hackerato. L’azienda sta indagando sul caso e si apprende che un gruppo denominato Chuckle Gang ha sfruttato l’account per inviare messaggi ai 4 milioni di follower di Dorsey riportando offese razziste, messaggi antisemiti e negare l’Olocausto.

Alcuni tweet offensivi sono rimasti online per dieci minuti. Il tempo che qualcuno o Dorsey stesso si accorgesse del problema, provvedendo a eliminarli. Un’ora e mezzo dopo l’attacco, Twitter ha pubblicato un tweet per spiegare che “l’account è ora sicuro, e non vi sono indicazioni che il sistema sia stato compromesso”.

I tweet “incriminati” sono stati eliminati ma sarebbero stati spediti tramite un’app denominata Cloudhopper, un servizio per gli SMS che Twitter ha acquisito nel 2010. Non è la prima volta che l’account di Dorsey viene hackerato (è già successo nel 2016); n passato sono stati hackerati gli account dei social media del CEO di Facebook Mark Zuckerberg, ma anche quello del CEO di Google Sundar Pichai.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened. — Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019

Nel 2012, Dorsey ha riferito di essere riuscito a ottenere il suo primo lavoro dopo avere hackerato un server mail.