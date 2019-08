Agent A: finalmente disponibile gratis il quinto capitolo del gioco per iPhone e iPad

Agent A, una delle più apprezzate avventure a enigmi su iPhone e iPad, si aggiorna e include finalmente il quinto capitolo di gioco, completamente gratis per chi ha acquistato l’app in passato. Ad oggi, dunque, Agent A, include finalmente tutti e 5 i capitoli annunciati dal team di sviluppo. Chi volesse acquistarlo per la prima volta dovrà sborsare 7,99 euro: vale davvero quello che costa.

Agent A è un gioco ad enigmi, una tap adventure in cui il giocatore dovrà interagire con personaggi e oggetti scenici al fine di venire a capo di ogni missione. La storia dietro l’avventura è semplice, ma comunque abbastanza curiosa da spingere il giocatore ad addentrarsi nel gioco. Una spia nemica conosciuta come Ruby La Rouge ha già neutralizzato molti agenti segreti, la missione è di individuarla e catturarla.

Il giocatore dovrà seguire Ruby, individuare il suo rifugio segreto e introdurvisi. Una volta dentro, dovrà scoprire i suoi piani, a tutti i costi.

Agent A: Un enigma in incognito è un racconto di spionaggio ad episodi lungo cinque capitoli. Il primo, che da il nome all’app, prende il nome i “Capitolo 1: Un enigma in incognito”, il secondo di “L’inseguimento continua”, il terzo di “La trappola di Ruby”, il quarto “Una fuga al millimetro” e il quinto, appena uscito è naturalmente “Il colpo finale”.

Il giocatore scoprirà un elegante mondo stile anni 60, fatto di tecnologia vintage, apparecchi nascosti, gadget e intelligenti rompicapo basati sulla logica. In totale propone ben 35 ambienti da esplorare, 100 rompicapi con oggetti e 50 rompicapi a schermo, e 30 obiettivi da sbloccare. Naturalmente, il prodotto presenta sottotitoli in italiano, così da comprenderlo al meglio.

Il quinto capitolo è finalmente arrivato. Propone oltre 20 nuovi trofei, con sorprese nascoste e riferimenti segreti. E’ gratis per chi aveva già acquistato l’app in passato.

Agent A, per chi volesse acquistarlo da zero, costa 7,99 euro, ed è compatibile con iPhone e iPad. Si acquista direttamente da questo link.