Harman compra la piattaforma per audiofili Roon

Migliorare l’esperienza utente e la tecnologia streaming in tutte le fasi di ricerca, scoperta e ascolto: sono questi i punti forti di Roon piattaforma per audiofili di cui Harman (di proprietà Samsung) annuncia l’acquisizione.

Roon è una piattaforma di riproduzione musicale per appassionati di musica, dotata di una ricca interfaccia per sfogliare e scoprire la musica, compatibilità con quasi tutti i dispositivi audio e un motore di riproduzione progettato per offrire il miglior suono possibile.

Roon è disponibile per tutti i sistemi operativi più diffusi e produce una linea di dispositivi server hardware chiamata Nucleus. La società dichiara che la sua piattaforma è già utilizzata da oltre 100 mila appassionati di musica perché assicura una esperienza utente molto più coinvolgente per quanto riguarda navigazione, scoperta, raccolta e ascolto.

Roon offre esperienza top dalla ricerca all’ascolto

Oltre a riunire tutta la musica dell’utente, Roon aggiunge una quantità enorme di dati tra biografie, foto, testi, recensioni, date dei tour, crediti incrociati per artisti, autori, produttori, ingegneri e compositori.

Al contrario dei giardini recintati Roon è pensato per riprodurre musica su tutti i dispositivi presenti in casa degli utenti, incluso il supporto AirPlay per il mondo Apple, Chromecast per Android, Roon Ready, Squeezebox, smart TV e smart speaker, lettori USB e HDMI oltre che dispositivi mobili.

Audio e streaming per audiofili

Insieme a facilità e coinvolgimento d’uso, il motore audio Muse di Roon offre musica di alta qualità, in grado di soddisfare gli audiofili supportando formati audio e risoluzioni di fascia alta, inclusi PCM 768kHz – 32bit e DSD512 stereo e multicanale in WAV, WAV64, AIFF, FLAC, ALAC, DFF, DSF, OGG, Mie e AAC.

Se un dispositivo non supporta un determinato formato Roon transcodifica i contenuti per riprodurli alla migliore qualità possibile supportata. Con Muse Precision Audio Control è possibile regolare il suono per adattarlo all’ambiente di ascolto, regolando il suono in base alle preferenze personali, ottimizzando il posizionamento dei diffusori e correggendo l’acustica della stanza.

Roon continua a essere autonoma

Con l’acquisizione da parte di Harman (Samsung) Roon continuerà a operare come società autonoma e il suo team esistente. Harman si impegna a far crescere l’ecosistema aperto di Roon, inclusa la collaborazione con oltre 160 marchi per offrire audio su oltre 1.000 dispositivi. Le immagini di questo articolo sono di Roon.

