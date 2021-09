Harman punta alla crescita sostenibile, equa e responsabile

In occasione della presentazione dei nuovi prodotti a marchio JBL di cui abbiamo parlato in questo articolo, Harman annuncia la sua nuova strategia che accelera su sostenibilità e riduzione dell’impatto ecologico, fino all’obiettivo di più lungo termine della neutralità completa in termini di emissioni di carbonio.

Harman, sussidiaria di Samsung, riconferma il proprio focus verso tre punti cardine della sostenibilità: persone, comunità e ambiente. Ponendo la responsabilità sociale e ambientale al centro della sua strategia, Harman si impegna a garantire che la sua futura crescita sia responsabile, sostenibile ed equa.

Sviluppo ed espansione delle iniziative in corso

Se già in passato Harman ha apportato cambiamenti significativi per favorire la sostenibilità, negli ultimi anni si è registrata un’accelerazione. Ad esempio, la società sta passando alla plastica e alla carta riciclata post-consumo in quasi tutti gli imballaggi dei prodotti audio consumer nel 2022.

Harman ridurrà le dimensioni degli imballaggi, passerà alla stampa con inchiostro di soia ed eliminerà i cavi di alimentazione non essenziali per ridurre ulteriormente gli sprechi. Il costruttore sta anche investendo in economie di scala circolari per migliorare la longevità dei suoi prodotti rafforzando la robustezza del prodotto stesso e consentendo una facile riparazione e smontaggio per facilitarne il riciclo.

Harman ha deciso di coinvolgere terze parti per rivedere e valutare le proprie prestazioni nell’ambito della sostenibilità. Per decenni la società ha pubblicato report di sostenibilità che sottolineano il suo impegno e le sue prestazioni in questo campo. Nel 2021 Harman ha avuto il riconoscimento “Argento” da ECOVADIS per la sostenibilità, una valutazione che solo il 25% delle aziende riceve.

Per migliorare ulteriormente il suo rating, Harman monitora e traccia le sue prestazioni ambientali e punta a ridurre del 40% l’impatto di carbonio a livello globale da adesso al 2025. L’ambizioso obiettivo prefissato è di raggiungere la carbon neutrality entro il 2040.

Harman ha raggiunto ottimi risultati durante la crisi sanitaria causata dalla pandemia, stabilendo un nuovo record di vendite nel corso del quarto trimestre del 2020 e raggiungendo una crescita sostenuta a due cifre nella prima metà del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2020.

La società rimane all’avanguardia nel campo della progettazione audio e dell’innovazione grazie al suo approccio consumer-centric, che offre una profonda comprensione dei bisogni e dei desideri dei consumatori di oggi. I marchi audio Harman (sono oltre 20 tra cui Harman Kardon, AKG, Bang & Olufsen, JBL solo per citare i più famosi) hanno vinto 455 premi nell’ambito del design e della tecnologia assegnati a 336 prodotti dal 2013 – di cui 93 premi solo nel 2021, tra cui il prestigioso premio CES ‘Best of Innovation’ per il sistema di home speaker Harman Kardon Radiance 2400.

Una ricerca ha rivelato diverse tendenze chiave che probabilmente influenzeranno il settore nei prossimi 3-5 anni, e la società sta già lavorando sulle proprie capacità innovative per fornire prodotti all’avanguardia. Uno dei principali trend è la convergenza tra casa e fuori – casa, e i brand si stanno già muovendo per adattarsi alle modalità di lavoro e di studio ibride, a una maggiore sostenibilità dei prodotti e a possibili alternative agli smartphone.

«In qualità di brand innovatore costantemente all’avanguardia del settore, Harman è fiera di stabilire e raggiungere obiettivi ambiziosi. Non c’è da meravigliarsi che HARMAN abbia scelto di ampliare il proprio impegno sociale e ambientale e di portare la sua eredità di brand innovatore al centro dello sviluppo di un futuro forte e sostenibile» dichiara Dave Rogers, Presidente, Harman Lifestyle Division. Tutte le immagini di questo articolo sono di Harman.