Gli abbonati YouTube sono più di 50 milioni

YouTube ha superato i 50 milioni di abbonati per i servizi Premium e Music, quanto basta – secondo Lyor Cohen, responsabile di questo settore per YouTube – per renderlo il servizio di «abbonamento musicale in più rapida crescita». Il traguardo sarebbe stato raggiunto grazie a diversi fattori, ma principalmente perché questi abbonamenti consentono di ottenere l’accesso «ininterrotto al catalogo più ampio e diversificato di musica, artisti e cultura» attualmente esistente.

«Abbiamo prodotti straordinari sia su YouTube Music che su YouTube Premium, servizi che offrono un valore davvero unico ad artisti e creatori di contenuti, oltre che la migliore esperienza per gli appassionati di musica e gli amanti dei video. Siamo nelle direzione giusta: non c’è altro posto dove i fan possono avere accesso ininterrotto a un catalogo così vasto e stiamo semplificando l’accesso e il rintracciamento dei contenuti che desiderano, sia su YouTube che sull’app musicale».

Ricordiamo che YouTube Music è parte dell’abbonamento YouTube Premium ma può essere anche acquistato separatamente, un po’ come accade con l’abbonamento Apple One in cui sono inclusi diversi altri sotto-abbonamenti ai vari servizi di Apple.

Nel caso di YouTube Premium, chi si abbona può scaricare i video per vederli offline, riprodurli in background – consentendo quindi di ascoltare una clip musicale con lo schermo bloccato e risparmiando al contempo energia e preziosi GB grazie al solo download della traccia audio – e molto altro ancora, col vantaggio di non essere più bombardati dalle pubblicità.

YouTube Music è per altro uno dei tanti concorrenti di Apple Music e sarebbe difficile metterli a confronto soltanto sul piano del numero di abbonati. Non solo perché si distinguono per funzioni e servizi inclusi, ma anche perché Apple non ne dichiara il numero preciso (anche se secondo l’ultima stima, che risale al 2019, dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni), oltre al fatto che come dicevamo prima alcuni abbonati sono già compresi nell’abbonamento ad Apple One.

