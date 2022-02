Harry Potter Scopri La Magia sta per arrivare, il trailer

Il nuovo gioco a tema Harry Potter Scopri La Magia per iPhone e Android sta per arrivare: era stato annunciato a giugno, quando si conosceva soltanto il titolo in inglese, Harry Potter Magic Awakened, ma nelle scorse ore Warner Bros ha ufficializzato l’arrivo in tutto il mondo entro l’anno, pubblicando il primo trailer ed aprendo i vari canali social, inclusa la pagina web del gioco in italiano.

Ed è da qui che si scopre innanzitutto che per la nostra lingua hanno scelto di chiamarlo Harry Potter Scopri La Magia anziché “La magia si è risvegliata”, come vorrebbe una più corretta traduzione dal titolo originale.

Ma a parte questi piccoli dettagli, grazie alle numerose foto, ai video e al comunicato stampa è possibile scoprire ogni cosa dell’attesissimo videogioco, etichettabile nella categoria di giochi di ruolo con carte collezionabili. Per la precisione è un gioco multigiocatore di massa (MMO) con carte collezionabili (CCG) che presenta duelli tra maghi in cui si mescolano elementi di strategia e di gioco di ruolo (RPG).

Gli elementi centrali su cui concentrare l’affezione dei fan della saga ci sono tutti: si parte dalla lettera di accettazione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, quindi con l’acquisto dei materiali utili per cominciare bene l’anno scolastico facendo shopping a Diagon Alley, dando ufficialmente il via con la cerimonia di Smistamento del Cappello Parlante.

Il gioco è ambientato dieci anni dopo la Seconda Guerra dei Maghi e l’utente è chiamato a svelare misteri mentre esplora le sale di Hogwarts o gioca a Quidditch, senza rinunciare a pericolose avventure nella Foresta Proibita.

Ogni giocatore avrà a disposizione il suo libro di incantesimi che sarà chiamato a migliorare e potenziare con più di 80 Carte Incantesimi, facendole salire di livello e migliorando le proprie abilità seguendo le lezioni insieme ad altri maghi e streghe.

In stile Magic o, più di recente, come Hearthstone di Blizzard, sarà possibile comporre mazzi strategici con queste carte, adattandole al proprio stile di gioco e alla sfida da portare a termine. C’è anche il Club dei Duellanti, dove ci si potrà sfidare in battaglie uno-contro-uno e due-contro-due, e non mancano neppure le lezioni di Pozioni, in modo da crearne di speciali che consentano di ridare la vita, aguzzare l’ingegno e affinare i sensi durante il gioco.

Harry Potter Scopri la Magia è attualmente disponibile in Cina continentale, a Hong Kong, Macao e a Taiwan, e il successo che sta riscuotendo è «enorme, l’accoglienza dei fan è stata straordinaria» spiega William Ding, fondatore e amministratore delegato di NetEase, la società sviluppatrice del gioco sotto l’etichetta PortKey. Come dicevamo sarà rilasciato a livello mondiale nel 2022, anche se i test della versione beta inizieranno entro la fine dell’anno per i giocatori residenti nei territori asiatici, e subito dopo per tutti gli altri.

E’ possibile pre-registrarsi sul sito ufficiale o dalla pagina del gioco su Google Play per Android, mentre per iPhone e iPad al momento si parla di un più generico “prossimamente” riguardo il rilascio su App Store. Se questo ritardo dovesse protrarsi ancora a lungo potrebbe rivelarsi uno svantaggio per tutti quei giocatori con dispositivi Apple visto che la pre-registrazione odierna offre l’accesso esclusivo a premi speciali non appena il gioco sarà rilasciato, tra cui «ricompense aggiuntive, crediti di gioco, oggetti cosmetici e una carta Niffler».