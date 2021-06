Harry Potter Magic Awakened riporta il maghetto su iPhone

Gli appassionati del celebre maghetto con la saetta in fronte avranno un nuovo gioco per smartphone con cui immergersi nel magico mondo ideato da J.K. Rowling: si chiama Harry Potter Magic Awakened, letteralmente il risveglio della magia di Harry Potter, e da pochi giorni è stata aperta la fase di beta test in occidente (a maggio dello scorso anno partiva invece in Cina), il che insieme al “coming soon” pubblicato su Twitter lascia presagire che il rilascio al pubblico si stia finalmente avvicinando.

Il gioco è sviluppato dalla cinese NetEase in collaborazione con Portkey Games, l’etichetta di videogiochi di proprietà di Warner Bros che ha lavorato anche alla realizzazione di Hogwarts Mystery e Wizards Unite. Entrambi hanno da poco aggiornato i canali social ufficiali condividendo alcuni nuovi video che mostrano qualche dettaglio in più sulla storia e sul gameplay: ruota tutto intorno all’esplorazione dell’ambiente in combinazione con particolari combattimenti che fanno uso di carte collezionabili e che dovrebbero rappresentare il centro di tutto il videogioco.

Dai filmati viene messa in evidenza la particolare grafica dai tratti fumettistici – che si alterna tra visuale isometrica e azione in terza persona – e parte della trama, ambientata dopo la Battaglia di Hogwarts, quindi a seguito della sconfitta di Lord Voldemort da parte di Harry Potter. Il giocatore ricoprirà quindi il ruolo di uno studente della generazione successiva e, sapendo che nell’ultimo libro della saga l’ultimo capitolo narra le vicende del trio 19 anni dopo la Seconda Guerra dei Maghi, è possibile che durante le partite ci si possa imbattere nelle versioni adulte dei personaggi centrali della saga.

Come negli altri due giochi sopracitati anche qui ci sarà la possibilità di modellare il proprio personaggio scegliendone l’aspetto e l’abbigliamento e si partirà proprio dall’età di 11 anni, con la lettera di Hogwarts consegnata da Rubeus Hagrid in persona e i successivi acquisti a Diagon Alley per cominciare l’anno scolastico come si deve, senza dimenticare la Cerimonia dello Smistamento in una delle quattro Case di Hogwarts del fedele Cappello Parlante.

Il giocatore potrà esplorare tutto il castello di Hogwarts, non solo nelle varie aree interne ma anche all’esterno, sorvolando la magione a cavallo di un manico di scopa. Si seguiranno le lezioni e si potrà persino partecipare al Club dei Duellanti, imparando di volta in volta nuovi incantesimi, stringendo amicizie e migliorando la propria conoscenza magica. Fondamentale ai fini del gioco, come dicevamo, ci sarà la gestione di un mazzo di carte che condizionerà il sistema di combattimento, decretando quindi la vittoria o la sconfitta delle varie sfide che si incontreranno lungo il percorso.

Sul canale YouTube, oltre al trailer pubblicato di recente, sono presenti tantissimi video categorizzati in playlist che mostrano le varie sfaccettature del gioco. Al momento una data di lancio per Harry Potter Magic Awakened non è stata ancora comunicata mentre è confermato che si tratta di un gioco per iPhone e Android. Approfittiamo per ricordare che nel 2022 invece dovrebbe uscire il gioco Hogwarts: A Dark Legacy per console.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a Harry Potter sono disponibili qui, invece per tutte le notizie sui videogiochi si parte da questa pagina.