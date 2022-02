Disney+, gli abbonati aumentano a quota 129,8 milioni

In un solo trimestre il servizio di streaming Disney+ ha ottenuto 11,8 milioni di nuovi abbonati, un risultato sorprendente tenendo presente che le previsioni indicavano un aumento di circa 7 milioni di utenti.

Non ci sono dubbi: la spinta è sostenuta dal corposo catalogo di titoli che include franchise celebri ovunque nel mondo, inclusi i classici Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ma secondo gli osservatori il balzo registrato è dovuto anche all’aumento dei prezzi degli abbonamenti Netflix che potrebbero aver invogliato alcuni utenti a cambiare piattaforma.

Nello stesso periodo i nuovi abbonati Netflix sono stati 8,3 milioni, meno di quanto atteso dagli analisti e dallo stesso servizio di streaming. È comunque ancora un po’ troppo presto per parlare di un avvicinamento di Disney+ con il primo in classica Netflix, almeno in termini di numero totale di abbonati.

Mentre infatti il pilastro dello streaming Netflix attualmente conta ben 222 milioni di abbonati, nonostante la rapida crescita Disney+ arriva ora a un totale di 129,8 milioni di abbonati. Erano 118 milioni nel mese di novembre 2021.

In ogni caso l’obiettivo della multinazionale di Topolino sembra proprio quello di raggiungere e magari superare Netflix. Il piano annunciato dal Ceo Disney Bob Chapek è quello di raggiungere un numero di abbonati compreso tra 230-260 milioni entro il 2024 come segnala Repubblica. Naturalmente anche i numeri di Netflix aumenteranno da qui al 2024, ma per il momento l’apripista dello streaming soffre un rallentamento del proprio business.

Per il primo trimestre di quest’anno Netflix prevede solamente 2,5 milioni di nuovi abbonati, un numero sensibilmente inferiore alle previsioni che ha generato una flessione del 20% nella quotazione di Netflix in borsa. Al contrario, sulla scia degli ottimi risultati e numeri conseguiti, anche nel settore streaming, la quotazione del titolo Disney è aumentata dell’8%.

