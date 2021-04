Hasbro Optimus Prime è il sogno dei bambini di ogni età

Finora anche i giocattoli Transformers più curati richiedevano complesse trasformazioni da effettuare a mano con pazienza, invece per la prima volta Hasbro Optimus Prime mantiene la promessa perché è un robot sofisticato in grado di passare dalla modalità auto a quella robot e viceversa da solo.

Le immagini e soprattutto i filmati che riportiamo in questo articolo fanno sognare i bambini di ogni età: anche chi non è un grande appassionato dei Transformers rimarrà incantato nell’osservare la complessa procedura di trasformazione. Tutto ciò è reso possibile da un sofisticato progetto di ingegneria e tecnologie robotiche: Hasbro Optimus Prime è composto da quasi 5.000 parti, 27 servo motori brevettati, il tutto gestito da 60 microchip. È alto 19 pollici, poco più di 48 centrimetri.

Ma non finisce qui perché questo “giocattolo” può essere controllato con la voce, tramite app per iPhone e Android e può anche essere programmato per svolgere sequenze complesse di azioni. Sia in modalità auto che in quella robot, Hasbro Optimus Prime può essere telecomandato via app per sfrecciare nel salotto di casa oppure per camminare e brandire ascia e blaster, il tutto accompagnato da 80 effetti sonori per il parlato e per la trasformazione, naturalmente tutti suoni originali.

I movimenti in versione auto e anche in modalità robot si possono gestire anche con comandi vocali, oppure tramite le azioni già pronte via app che offre anche un joystick virtuale. Per assicurare ancora più divertimento nell’app sono disponibili diverse missioni e tutorial che permettono di creare nuove azioni personalizzate, raggiungendo nuovi punteggi e obiettivi.

Naturalmente tutto questo è proposto a un prezzo proporzionato alla tecnologia e ai materiali impiegati: Hasbro Optimus Prime è destinato ai collezionisti e appassionati disposti a sborsare 700 dollari per averlo, al cambio attuale 590 euro. Nel momento in cui scriviamo risulta già tutto esaurito ma, visto il successo, siamo pronti a scommettere che sarà riproposto appena possibile.