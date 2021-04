Cover Apple MagSafe iPhone 12 di primavera svelate in foto

Non dovete attendere la presentazione di Apple attesa per il 20 aprile e la commercializzazione per vedere le nuove cover MagSafe per iPhone 12 di Apple collezione primavera 2021. Una fotografia che sta circolando in rete in queste ore mostra infatti uno scorcio al design e soprattutto ai colori delle cover, che a questo punto possiamo dire, sono stati correttamente anticipati a inizio mese.

Sebbene non vi sia alcuna conferma ufficiale sulla veridicità di questa fotografia, l’immagine parla da sola: Apple sta preparando le nuove cover con tecnologia MagSafe per l’ultima linea di iPhone e i colori come dicevamo sono quelli della primavera 2021 di cui si è parlato qualche giorno fa e che Apple dovrebbe chiamare “Pistacchio” per quello che sembra più un verde menta, “Capri Blue” per la colorazione blu elettrico, “Ametista” per la più scura dalle tonalità violacee e “Melone” per la versione dalle tonalità sul pesca.

L’immagine è stata condivisa su Twitter dall’utente che si firma “Tommy Boi” e la cosa più curiosa è che pare si sia iscritto l’11 aprile con l’unico scopo di poter condividere queste immagini nella maniera più anonima possibile. Non è quindi possibile guardare alla storia di questa fonte per avvalorarne la veridicità delle informazioni che condivide sebbene design, marchi ed etichette lasciano intendere che quelle fotografate possano effettivamente essere le custodie originali che Apple potrebbe lanciare sul mercato a breve.

In base a quanto scrive, questi sarebbero i colori della collezione primavera 2021 delle cover in silicone per iPhone 12 con tecnologia MagSafe. In precedenza si riteneva che i colori potessero essere cinque ma, da qualche settimana a questa parte, si è parlato soltanto delle quattro varianti che si vedono nella foto allegata in questo articolo. Apple potrebbe impiegare gli stessi colori anche per nuovi cinturini per Apple Watch.

Queste e altre novità erano già attese fin dal mese di marzo, ma la presentazione non c’è stata: ora però ci siamo quasi e, stando all’anticipazione che è arrivata grazie a Siri, il prossimo evento Apple sembra arriverà martedì 20 aprile. Oltre a nuovi iPad Pro, iPad mini e AirTag, tra i candidati in prima linea ci sono anche nuove cover e nuovi cinturini per Apple Watch. In ogni caso di tratta di accessori: spesso Apple non ne parla direttamente nei keynote per poi rilasciarli tramite comunicato stampa.

Per un elenco e tutti i dettagli delle novità attese da Cupertino in aprile rimandiamo a questo articolo.