Steinberg UR22C, interfaccia audio per iPad, Mac e PC

Di interfacce USB per la registrazione domestica ne esistono a bizzeffe, ma Steinberg UR22C si distingue per qualità costruttiva, audio ad alta definizione e versatilità, data soprattutto dalla sua compatibilità sia con strumenti musicali di vario tipo, sia dalla connettività disponibile per piattaforma desktop (Mac e PC) e tablet (iPad).

Questa interfaccia audio può registrare in risoluzione 32 bit a 192 kHz e dispone di due input microfonici combo Neutrik bilanciati TRS-XLR con preamplificazione Yamaha D-PRE di Classe A e alimentazione phantom +48V, ingresso e uscita MIDI oltre che un’uscita stereo TRS (jack da 6,35 mm 1/4″). Il collegamento a computer e tablet avviene attraverso la presa USB-C sul retro, che funge anche da alimentazione (c’è anche una presa microUSB per l’alimentazione aggiuntiva da 9V con l’alimentatore qualora quella fornita dal dispositivo collegato non dovesse essere sufficiente).

Presenta gli indicatori LED per tenere d’occhio i picchi dell’onda di registrazione dei microfoni, una manopola per controllare il mix tra l’input e la DAW, la manopola per regolare agilmente il Gain e l’ingresso cuffie di tipo jack da 1/4″ con manopola di regolazione per il monitoraggio in cuffia. Inoltre possiede un processore digitale interno per utilizzare effetti e plugin anche in fase di monitoring senza latenza.

Altro punto di forza è il software incluso con l’acquisto: c’è sia Cubase AI per Mac e PC, ovvero la versione “light” della celebre DAW di Steinberg, sia Cubasis LE per iPad, uno studio di produzione completo e con tutte le funzionalità ottimizzate per essere controllate attraverso il touchscreen. Molto comoda per altro l’intercompatibilità tra i due software: i progetti creati ad esempio sul tablet con Cubasis LE possono essere importati poi sul Cubase installato sul computer dello studio, in modo da permettere di poter catturare le proprie idee in viaggio e riportarle in un ambiente controllato per uno sviluppo successivo.

Questa interfaccia audio misura circa 16 x 15 x 4 centimetri e pesa intorno al chilogrammo. Per quanto riguarda i requisiti di sistema, è richiesto almeno macOS Sierra, Windows 7, iPadOS 10 o una versione successiva di questi software. Per quanto riguarda il computer, serve almeno un processore Intel multicore serie i a 2 GHz o un processore equivalente AMD, 2 GB di RAM, 1.2 GB di spazio su disco e la connessione a internet per la registrazione del prodotto nonché l’installazione dei driver e degli strumenti, l’attivazione della licenza e l’eventuale download di manuali e istruzioni.

Se volete saperne di più, potete visitare il sito ufficiale. Per l’acquisto invece potete affidarvi ad Amazon, dove al momento è in vendita a 149 euro spedizione inclusa.