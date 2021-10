Heroes of the Dark è il gioco di ruolo dark per iPhone e Android

Gameloft, specializzato nello sviluppo e nella distribuzione di giochi mobile e non solo, annuncia la disponibilità di Heroes of the Dark, nuovo gioco di ruolo (GDR) strategico online che combina qualità e caratteristiche dei titoli tripla A, con un ricco sistema di raccolta eroi che lo sviluppatore definisce «profondo e appagante».

Il rilascio arriva non a casa giusto in tempo per Halloween: il videogioco è già disponibile su App Store, Google Play Store e anche Microsoft Store. Heroes of the Dark immerge i giocatori nel Mondo di Tenebris, una ambientazione dark fantasy dove eroi e mostri soprannaturali sono impegnati ad appianare le loro divergenze per fronteggiare un male superiore che minaccia la loro esistenza.

In Heroes of the Dark, Vampiri, Lupi Mannari e Umani devono unire le forze contro il malvagio Alto Concilio, guidato da Albus, il Vampiro Imperatore. Dalla loro Magione mistica, i giocatori potranno reclutare numerosi eroi unici da ogni fazione, potenziarli, scoprire le loro origini e assemblare strategicamente squadre per combattimenti in tempo reale cinque contro cinque. Solamente unendo le forze i giocatori potranno ottenere la fonte definitiva di potere, il Cuore di Tenebris, per portare la pace tra Umani, Vampiri e Lupi Mannari.

«Una vamp-tastica nuova IP che mescola strategia GDR, valori di produzioni top-tier e un vastissimo universo in cui perdersi» dichiara Damian Damianov, Game Manager forHeroes of the Dark. «Heroes of the Dark è un titolo davvero ambizioso, adatto sia agli hardcore che ai casual gamer e siamo davvero entusiasti di rilasciarlo per i giocatori di tutto il mondo».

Tema, ambientazioni e contenuti sono perfetti per Halloween. Nelle prossime ore all’interno del gioco saranno disponibili decorazioni a tema, eventi speciali e anche numerose sfide e opportunità che permetteranno ai giocatori e ai loro compagni di squadra di mettere alla prova le proprie abilità.

Heroes of the Dark di Gameloft è disponibile gratis con acquisti in-app per iPhone e iPad da questa pagina di App Store, per i dispositivi Android si scarica da questa pagina di Google Play Store, infine è disponibile anche per PC Windows da questa pagina di Microsoft Store.