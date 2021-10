Offerte Kensington fino al 73% su lucchetti, borse, hub, trackball, set da scrivania, presenter

Gli appassionati dei prodotti a marchio Kensington o più semplicemente chi ha bisogno di uno dei prodotti sottoelencati e vuole affidarsi a quelli realizzati da una delle aziende del settore note principalmente per l’alta qualità, è meglio che dia un’occhiata alle offerte lanciate su Amazon valide fino a sabato prossimo, dove è possibile risparmiare fino al 73% sull’acquisto di diverse soluzioni in vendita a partire da 17 euro.

Tra i consigliati dalla nostra redazione ci sono i mouse con trackball, tra i più comodi in assoluto (previo adattamento a questo nuovo modo di spostare il cursore del computer) perché permettono di mantenere il mouse nella stessa posizione, quanto più vicino possibile alla tastiera per evitare il lungo movimento della mano, e particolarmente funzionali per questo anche in quelle scrivanie dove lo spazio è risicato.

Ne trovate di diversi tipi, sia con cavo che wireless, anche di quelli con posizione verticale che avvantaggiano il riposo del braccio evitando la sindrome da gomito del tennista, le tendiniti e le infiammazioni al tunnel carpale.

In promozione ci sono anche tastiere e kit che includono anche il mouse, ma anche dockingstation per espandere le porte di qualsiasi computer, specialmente i portatili, oppure puntatori laser per le videoconferenze dal vivo, bracci per monitor, zaini con tasca dedicata per il computer, e lucchetti per fissare il PC alla scrivania ed evitarne il furto, specialmente in ufficio o in negozio.

Tra i prodotti in promozione che la nostra redazione ha selezionato per i propri lettori ci sono anche il cavo MicroSaver di Kensington da accompagnare a uno dei lucchetti sopracitati, una chiavetta con sensore per la scansione delle impronte digitali e un poggiapiedi ergonomico che permette di migliorare la postura durante le lunghe sessioni di lavoro al computer mitigando al contempo i dolori legati alla sciatica o ad altri problemi ortopedici.

Di seguito trovate l’elenco dei prodotti che, per tipologia e prezzo in offerta, sono tra i migliori acquisti che si possono fare in questo momento per quanto riguarda il marchio Kensington. Queste offerte scadono sabato 6 novembre ma anche se apparentemente c’è ancora tempo vi consigliamo di portare a termine l’acquisto non appena siete pronti perché le scorte in qualche caso sono limitate e potrebbero terminare anche prima della scadenza della promozione.

Kensington Docking Station Universale USB3.0 SD3600, K33991WW In offerta a 127,21 € – invece di 348,40 €

sconto 63% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington Docking Station Thunderbolt 4 Dual 4k per Laptop, 4 Porte Thunderbolt 4, 4 Porte USB, Slot per Scheda SD UHS-II, Alimentatore per Laptop da 90 W, Compatibile con Windows e MacBook In offerta a 218,63 € – invece di 379,99 €

sconto 42% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington K72426Eu Puntatore Laser Expert Verde E Controllo del Cursore, Puntatore Wireless con Joystick E Pulsanti Retroilluminati In offerta a 43,35 € – invece di 78,53 €

sconto 45% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington K72359Ww Mouse Expert – Mouse Wireless Ergonomico con Trackball, per Pc, Mac E Windows, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Rotella di Scorrimento & Sfera da 55 Mm, Nero In offerta a 78,74 € – invece di 153,92 €

sconto 49% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington K72337EU Mouse Orbit, Mouse Cablato con Trackball, per PC, Mac e Windows, Rotella di Scorrimento, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Blu, 40 mm In offerta a 33,98 € – invece di 49,49 €

sconto 31% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington Trackball Orbit, Mouse Cablato con Trackball, per PC, Mac e Windows, Rotella di Scorrimento, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Bianco (K72500WW), 40 mm In offerta a 30,78 € – invece di 61,47 €

sconto 50% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington Mouse Pro Fit Ergo Wireless, Verticale, Tecnologia Wireless 2.4 GHZ, Rotellina di Scorrimento & 4 Pulsanti per Prevenire Tendinite/Gomito del Tennista/Tunnel Carpale, Nero (K75501EU) In offerta a 23,83 € – invece di 50,08 €

sconto 52% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington Set con Tastiera & Mouse Wireless Ergonomici ProFit Ergo, Tastiera Divisa con Layout Italiano, Mouse Ergo, Doppia Funzionalità, 2.4 GHz&Bluetooth, per Chrome OS, macOS e Windows K75406IT In offerta a 36,30 € – invece di 111,46 €

sconto 67% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington K72357IT Tastiera Advance Fit Standard dal Profilo Sottile, 19mm, Cavo USB 1.9m, Italiano, Nero In offerta a 17,33 € – invece di 52,75 €

sconto 67% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

KENSINGTON Set da scrivania wireless a basso profilo Pro Fit – Nero – K75230IT In offerta a 26,15 € – invece di 46,74 €

sconto 44% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington Braccio per Monitor Doppio con Piastra Vesa, Altezza Regolabile One-Touch, per l’Home Office, Molla a Gas integrata, Nero (K59601WW) In offerta a 132,59 € – invece di 187,89 €

sconto 29% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington K62591EU Zaino per Ultrabook TripleTrek, per Dispositivi da 13.3″, Zaino Unisex Ottimo Bagaglio a Mano, Sistema di Protezione SnugFit per Proteggere UltraBook, Laptop o Notebook In offerta a 28,89 € – invece di 105,48 €

sconto 73% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington K64444WW Lucchetto per laptop con chiave NanoSaver, Per laptop ultrasottili con slot di sicurezza Nano, Tecnologia di blocco Cleat & cavo in acciaio al carbonio antitaglio In offerta a 39,09 € – invece di 74,29 €

sconto 47% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington K64962EUA Lucchetto SafeDome per iMac, Lucchetto universale ClickSafe con chiave per fissare iMac a tavolo o scrivania In offerta a 74,79 € – invece di 87,99 €

sconto 15% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington K65020EU MicroSaver 2.0 Cavo di Sicurezza per Computer in Carbonio, Ultra-Resistente al Taglio con Meccanismo di Chiusura T-Bar e Testina Spessa 10 mm – Lunghezza 1.8m In offerta a 28,17 € – invece di 73,90 €

sconto 62% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

KENSINGTON Laptop Locking Station 2 W/ Ms 2 – K64453WW In offerta a 70,54 € – invece di 120,01 €

sconto 41% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington K52789Ww Poggiapiedi Ergonomico Regolabile Solemate Plus, per Migliorare la Postura E Mitigare I Dolori Legati a Sciatica E Problemi Ortopedici, Nero In offerta a 30,71 € – invece di 49,85 €

sconto 38% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Kensington Chiavetta con Lettore di Impronte Digitali Kensington VeriMark, Nero, K67977WW In offerta a 38,16 € – invece di 65,90 €

sconto 42% – fino al 6 dic 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).