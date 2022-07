HEROish, il MOBA a scorrimento laterale approda su Apple Arcade

Il catalogo Apple Arcade si arricchisce di un nuovo titolo interessante per gli amanti dei MOBA. Si tratta di un multiplayer online Battle arena a scorrimento laterale e dal tratto cartoon.

HEROish è un MOBA a scorrimento laterale con scontri diretti; il giocatore potrà vestire i panni di 6 eroi epici, potendo evocare truppe, scagliare incantesimi e distruggere le torri nemiche per conquistare la vittoria. Presente anche una modalità campagna, per potersi godere il gioco anche in solitaria, mentre ci saranno le PvP nel caso in cui ci si voglia lanciare nella competizione contro altri player.

Prima di iniziare l’avventura il giocatore potrà scegliere il suo eroe, potendo avanzare attraverso tre campagne, ricche di narrazione, musiche coinvolgenti e paesaggi interamente realizzati a mano. La grafica del gioco accoglie uno stile cartoon, molto colorato, che secondo noi sposa bene le filosofie di Apple Arcade.

Il titolo mette anche a disposizione un po’ di sana strategia. Il giocatore, infatti, dovrà costruire mazzi e migliorare le proprie carte prima di accedere a battaglie dal ritmo frenetico, sia contro la CPU, che contro avversari reali. Sebbene le campagne in solitaria consentano di usufruire del titolo in modo appagante, sono le partite 2v2 quelle in cui il titolo da il meglio di sé, potendo sfoggiare di truppe e incantesimi.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo HEROish. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina