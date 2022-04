Hertz acquisterà 65.000 veicoli elettrici da Polestar

La società di noleggio auto Hertz ha annunciato l’intenzione di acquistare fino a 65.000 veicoli elettrici da Polestar, un sub-marchio di Volvo e dalla sua società madre cinese Geely. L’annuncio segue una mossa simile di Hertz di acquistare 100.000 veicoli Tesla nel tentativo di elettrificare la sua flotta globale.

I nuovi veicoli saranno acquistati per un periodo di cinque anni. I veicoli Polestar saranno disponibili in Europa nella primavera del 2022 e in Nord America e Australia alla fine del 2022. Nessuna delle due società ha rivelato i termini finanziari dell’accordo, ma la berlina Polestar 2 del produttore parte da un prezzo di listino di 49.000 dollari, rendendo l’accordo complessivo vicino ad un valore di circa 3,18 miliardi di dollari se Hertz pagherà il prezzo pieno.

Hertz ha riferito di avere circa 500.000 veicoli nella sua flotta globale. Ricordiamo che la società di noleggio auto è sfuggita alla bancarotta l’anno scorso dopo la pandemia con una quantità insostenibile di debiti che ha devastato l’ttività. La società, che ha più di cento anni, è stata infine rifinanziata per un importo di 5,9 miliardi di dollari da investitori guidati da Knighthead Capital Management e Certares Management.

Hertz ora prevede di elettrificare quasi tutte le sue circa 500.000 auto e furgoni, con gli ordini Tesla e Polestar. Hertz afferma che inizialmente ordinerà Polestar 2, anche se gli innesti potrebbero poi includere gli altri modelli dell’azienda.

Polestar, che ha iniziato come il sottomarchio ad alte prestazioni di Volvo, è emersa come una delle aziende di veicoli elettrici più interessanti sul mercato negli ultimi anni. La società, che è di proprietà congiunta di Volvo e della società madre di Volvo Geely, ha recentemente annunciato l’intenzione di diventare pubblica. Ad oggi, Polestar si è posizionata come concorrente di Tesla, con particolare attenzione ai veicoli eleganti e premium realizzati con materiali sostenibili.

Polestar ha rilasciato solo due veicoli finora: la coupé ibrida da 155.000 dollari Polestar 1 e la Polestar 2. Questa gamma crescerà con il rilascio del SUV Polestar 3 nel 2022, del SUV compatto Polestar 4 nel 2023 e della berlina sportiva Polestar 5 nel 2024. L’azienda ha anche presentato un elegante concept di roadster chiamato Polestar O2.

La notizia che Hertz avrebbe ordinato 100.000 veicoli Tesla ha contribuito a far salire i prezzi delle azioni, con Tesla che alla fine ha raggiunto una valutazione di oltre 1 trilione di dollari.

