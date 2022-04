Harrison Ford in una nuova serie su Apple TV+

Harrison Ford reciterà in una serie su Apple TV+ denominata “Shrinking” scritta e prodotta dall’attore Jason Segel, dal co-creatore di “Ted Lasso” Bill Lawrence e da Brett Goldstein (in “Ted Lasso” il capitano della squadra del Richmond).

A riferirlo è il sito Deadline, spiegando che Shrinking prevede dieci episodi; in questi si seguono le vicende di un afflitto analista (Segel) che inizia a infrangere le regole e riferisce ai suoi clienti esattamente quello che pensa. Ignorando la sua formazione ed etica, l’atteggiamento del terapista comporterà tumultuosi cambiamenti alle persone che incontra e alla sua stessa vita.

Ford, arrivato a Shrinking dopo lunghe trattative, interpreterà il Dr. Phil Rhodes, uno “strizzacervelli” per operai concreto, tagliente, franco e anticonformista. Il personaggio interpretato da Ford è un pioniere della terapia cognitivo-comportamentale che ha praticato con successo per anni condividendo il lavoro con i suoi due protetti, Jimmy e Gaby. Fieramente indipendente, a Phil è stato recentemente diagnosticato il Parkinson, malattia che lo spinge fuori dalla sua dalla sua comfort zone mentre è alle prese con amici invadenti, la sua famiglia estraniata e il lascito del suo lavoro.

Shrinking è prodotto da Warner Bros. Television e dalla Doozer Productions di a Bill Lawrence (“Scrubs”). Segel, Lawrence e Goldstein sono i produttori esecutivi insieme a Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer.

Una delle ultime interpretazioni di Ford è stata in “Il richiamo della foresta” (The Call of the Wild), un film del 2020 diretto da Chris Sanders, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Jack London.

