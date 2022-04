Will Smith, lo schiaffo costa la perdita di Apple e Netflix

Lavorare con Will Smith è diventato «un affare rischioso»: è questa la voce che sta circolando in queste ore a seguito dello schiaffo dell’attore che ha fatto rapidamente il giro del mondo e che pare gli stia costando molto più di quanto avesse mai potuto prevedere. E’ infatti di poche ore fa il ritiro di Apple TV+ e Netflix dalla battaglia di offerte per trasformare il libro di Will Smith in un film biografico.

L’anno scorso il peso massimo di Hollywood ha infatti pubblicato il memoir titolato “Will. Il potere della volontà” nell’edizione italiana, e adesso pare stia cercando una somma a otto cifre per trasformarlo in una pellicola. Ma la lotta per accaparrarsi i diritti di produzione ora si starebbe trasformando nella grande fuga. La causa come dicevamo risiederebbe nello schiaffo dato lo scorso 27 marzo al presentatore Chris Rock durante la 94esima edizione degli Oscar, dopo che quest’ultimo ha scherzato sulla testa rasata della moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith, riferendosi al film “Soldato Jane”.

Una battuta che, per i sostenitori dell’attore, è stata di bassa levatura per via del fatto che nel 2018 alla signora Smith fu diagnosticata l’alopecia, malattia che di fatto l’ha costretta a rasarsi i capelli. Nonostante lo schiaffo dato in diretta televisiva e le riprese successive in cui si vede l’attore urlare per ben due volte la frase “Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua fo****a bocca”, Smith è stato comunque nominato miglior attore per la sua interpretazione del tennista Richard Williams in Una famiglia vincente – King Richard, e salito nuovamente sul palco ha colto l’occasione per scusarsi con l’Academy e gli altri candidati facendo appello a Dio, che lo inviterebbe a fare «cose pazze in nome dell’amore».

Scuse che evidentemente non sono bastate – tanto più che non sono state rivolte alla vittima dello schiaffo – visto che molti a seguito dell’episodio starebbero prendendo le distanze dal magnetico attore. Secondo il The Sun infatti «Netflix e Apple hanno silenziosamente rimosso le loro offerte per il film biografico su Will Smith e trasferiranno i fondi previsti per sviluppare idee originali provenienti da nuovi attori neri».

A questo punto resta da vedere come andrà a finire per quanto riguarda la partecipazione di Will Smith nel film originale per Apple TV+ chiamato “Emancipation“, la cui produzione era stata interrotta a causa della pandemia di COVID-19. Una pellicola la cui partenza non sembra essere particolarmente fortunata, anche per via del fatto che Apple è tra le diverse società citate in giudizio per presunte molestie sessuali avvenute durante la realizzazione del film.

