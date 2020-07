Hey Google è l’evento online di Google sulla smart home: in progamma l’8 Luglio

Dopo aver annullato l’ultimo Google I/O, Big G ha appena annunciato che terrà un evento online per la sua comunità di sviluppatori il prossimo 8 luglio. Un evento, insomma, che ricorda nelle forme quello appena tenuto da Apple per l’apertura della WWDC 2020 ma dedicato principalmente alla smart home.

L’annuncio arriva proprio nel momento in cui California sembra aver ritirato i suoi piani di ripartenza a causa di un’esplosione di nuovi casi di coronavirus. In ogni caso, contrariamente a quanto avvenuto con il Google I/O, Google non sembra questa volta intenzionata a saltare l’evento, che comunque sarà ospitato in forma virtuale.

L’evento “Hey Google” inizierà con un keynote di Michele Turner, direttore della gestione dei prodotti dell’ecosistema Smart Home della società.

Turner parlerà delle ultime iniziative sui prodotti per la casa intelligente del gigante della tecnologia e introdurrà nuovi strumenti che renderà più semplice agli sviluppatori l’implementazione dell’integrazione con Assistente Google. Seguirà una tavola rotonda con rappresentanti di alcuni dei più grandi brand sul palco dei dispositivi per la casa intelligente, che parleranno di come il COVID-19 ha influenzato la rispettive attività e il settore nel suo complesso.

Se volete partecipare all’evento online dovrete prima registrarvi gratuitamente a questo indirizzo. Da qui si potrà visualizzare anche il programma del summit, nonché cliccare ai vari collegamenti per sessioni e scorciatoie ai vari eventi. Google non ha precisato se ospiterà più eventi virtuali per altri prodotti, ma potrebbe essere una possibilità, sempre che la sessione di Smart Home si svolga come previsto.

Nell’occasione ne sapremo certamente di più anche su “Sabrina”, il dongle con Android TV in formato Google Chromecast.