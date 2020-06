Tutti gli annunci WWDC 2020 nella nostra diretta

L’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference di Apple è iniziata con il keynote che abbiamo seguito in diretta iniziata alle ore 19:00.

All’avvio della diretta della WWDC 2020, che quest’anno per la prima volta è un evento tutto online, macitynet ha seguito in tempo reale con la trascrizione in italiano, corredata da immagini, di tutto quel che è stato trasmesso sul palcoscenico del Keynote di Apple. Il programma è già stato annunciato e lo potete leggere qui. Le novità più attese, neanche a dirlo, sono iOS 14, iPadOS 14 e tvOS 14, ma soprattutto il l’inizio dell’addio a Intel e il passaggio ai processori ARM ma anche per CarKey e tutti gli altri papabili annunci a cui dovremmo assistere tra pochissimo.

Oltre alla nostra trascrizione tramite il liveblog – visibile su qualsiasi dispositivo, anche sul browser della vostra TV, senza dover ricaricare la pagina in quanto si aggiorna automaticamente – potete seguire l’evento dai vostri dispositivi. Lo streaming video di Apple è infatti disponibile anche su Youtube e su Mac, iPhone, iPad, iPod, Windows 10 e Apple TV con le caratteristiche e l’indirizzo di partenza che trovate su questa pagina. Per tutto quel che in sintesi è stato annunciato di rilevante nel corso del keynote della WWDC 2020, potete far riferimento a questo articolo.

L’appuntamento con macitynet è qui pagina della diretta che potete raggiungere cliccando qui. Tutte le notizie durante la diretta e nei prossimi giorni le trovate su https://www.macitynet.it/, dove pubblicheremo articoli, approfondimenti, tutorial e tutte le altre informazioni che spunteranno dagli eventi della WWDC 2020 successivi a quello di apertura.