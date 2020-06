Nuova Android TV in stile Chromecast appare nelle prime foto in rete

All’inizio del mese scorso sono emersi diversi dettagli sui possibili piani di Google per un nuovo Chromecast Ultra basato su Android TV. Rapporti successivi lo hanno immaginato e descritto come un rinnovamento incentrato sui contenuti del sistema operativo, mentre nelle scorse ore sono finalmente apparse in rete le prime immagini di questo dispositivo in arrivo, incluse quelle della interfaccia utente e anche di un nuovo telecomando abbinato.

In effetti sembra un Chromecast, con un nuovo telecomando e un nuovo marchio “Google TV”. Il materiale di marketing acquisito da XDA mostra una sorta di disco a forma di ciottolo leggermente più alto dell’attuale Chromecast. Un logo ‘G’ è incorporato nella scocca, che presenta tre colori (nero, bianco e rosa / sabbia). Si vede anche il cavo piatto HDMI.

Come anticipato, le nuove immagini mostrano anche un telecomando molto simile a quello di Daydream View. In alto trova spazio un D-pad circolare, mentre sei pulsanti circolari si trovano in basso. Dalla fuga di notizie e dettagli si apprende anche della presenza sul telecomando di un tasto back, Assistant, home, preferito, play e pausa, oltre a quelli per il volume e la funzione mute.

Al di là di questa nuova periferica, il rapporto si focalizza anche sui contenuti Android TV, che potrebbe ben presto essere rinominata Google TV. La schermata iniziale avrà una nuova barra superiore con la ricerca nell’angolo in alto a sinistra. Questa conterrà anche altre opzioni, come le sezioni Per te, Film, TV, e Live, oltre alle App e La mia raccolta. È piuttosto simile all’attuale layout del Play Store su Android TV.

Ancora, il firmware acquisito da XDA suggerisce che la nuova Android TV conterrà il chip Amlogic, che supporta Dolby Vision. Il nome in codice del dispositivo è attualmente “Sabrina”, mentre il nome commerciale definitivo non è ancora trapelato. Nome ufficiale a parte, da tempo circolano indicazioni che la nuova Android TV sarà commercializzata come un dispositivo del marchio Nest di proprietà Google.

