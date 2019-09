Accessori Apple scontati su Amazon: affari per tastiere, Smart Keyboard, Apple Pencil, mouse e trackpad

Amazon in attesa dell’evento di martedì ha messo in pausa gli sconti nel carrello per prodotti come Apple Watch e iPhone, ma ha rilanciato una serie di promozioni che mancavano da qualche tempo sugli accessori della Mela. Grazie ad un listino, di per sé, già già basso di quello che si trova normalmente presso i negozi, sommato, in alcuni casi appunto allo sconto che si ottiene dopo avere messo il prodotto nel proprio carrello, si hanno buone occasioni di risparmio. Ecco qui di seguito i migliori sconti che abbiamo trovato

Se l’offerta di questa pagina non risultasse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.