Hisense, sui televisori VIDAA arriva tutto il calcio di FIFA plus

Con FIFA+ il meglio del calcio è ora disponibile sui televisori smart Hisense equipaggiati con VIDAA U4, U5 e U6, per vedere in streaming i campionati mondiali ed europei, match live e documentari.

A pochi giorni dall’annuncio della nuova gamma TV 2022, Hisense arricchisce l’esperienza per gli utenti e annuncia, a partire da quest’estate, la disponibilità dell’applicazione FIFA+ su tutti i dispositivi equipaggiati con VIDAA, nelle versioni U4, u5 e U6. Tutti gli appassionati di calcio potranno così avere accesso a un’ampia gamma di contenuti esclusivi.

FIFA+ è la prima piattaforma digitale gratuita interamente dedicata all’intrattenimento calcistico che permette di guardare in streaming quasi 40.000 partite all’anno. Dagli europei ai mondiali, dal calcio maschile a quello femminile: la piattaforma di streaming offre un ricco portfolio di contenuti, come partite dal vivo, documentari dedicati al mondo del calcio e highlight con i migliori goal delle partite.

“Sin dal suo lancio, FIFA+ ha saputo raccontare le storie incredibili del mondo del calcio. Siamo estremamente orgogliosi di poter dare visibilità ai momenti unici di questo sport dando il benvenuto a questa piattaforma sui nostri Smart TV” commenta Guy Edri, Presidente dalla piattaforma VIDAA.

Dai nuovi televisori OLED ai mini LED e ULED: la gamma Hisense 2022 offre equilibrio tra funzioni, qualità dell’immagine e audio, per una esperienza di visone immersiva. In particolare, il nuovo ULED U7HQ è in grado di riconoscere il tipo di contenuto che l’utente sta guardando e di adattare automaticamente immagine e suono, attivando la modalità Sports Mode, per non perdersi nemmeno un goal.

Ad arricchire l’esperienza utente in occasione di FIFA World Cup Qatar 2022, Hisense e FIFA+ metteranno a disposizione anche un esclusivo Daily Show che, per l’intera durata dei mondiali, offrirà tutto il meglio dei match, con momenti salienti, interviste e approfondimenti.

