Ammirate iPhone 14 Pro Max nei render 3D dettagliati

Per la presentazione e il lancio commerciale occorre attendere fino a settembre, ma ora è possibile ammirare in anticipo i terminali di prossima generazione iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, per di più in ogni dettaglio e anche da ogni angolazione, grazie a una serie di render 3D realizzati a partire da nuovi schemi tecnici.

Gli schemi tecnici, che solitamente trapelano dai fornitori Apple oppure dai costruttori di cover e accessori, riportano le misure esatte per altezza, larghezza e spessore di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, confermando le misure già emerse più volte negli scorsi mesi. Gli schemi sono stati pubblicati da ShrimpApplePro, mentre alcune immagini render degli iPhone 14 Pro sono state condivise da DuanRui, specializzato nella caccia di novità su Baidu e sugli altri canali social in Cina.

Tra le conferme più interessanti lo spessore maggiore di iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici rispetto al modello iPhone 14 Pro da 6,1”. In base agli ultimi schemi iPhone 14 Pro Max misurerà 160,71 (altezza) x 78,78 (larghezza) e 7,85 mm di spessore. Invece iPhone 14 Pro misurerà 160,8 (altezza) x 78,1 (larghezza) e 7,65 mm di spessore.

Se allo spessore del terminale top di gamma di 7,85mm si aggiunge anche lo spessore del blocco fotocamere si arriva a 12,02 mm, così il blocco fotocamere, previsto più grande e più largo sui modelli Pro, dovrebbe essere spesso 4 mm.

In questo articolo riportiamo alcuni render di iPhone 14 Pro pubblicati sui social. L’autore che si firma Madmix propone anche in vendita i modelli CAD, nei formati per i software più diffusi (3D Studio Max, Blender, Cinema 4D) al prezzo di 48,30 dollari, circa 46 euro. Acquistandoli è possibile creare render 3D personalizzati di iPhone 14 Pro scegliendo angolazione e distanza desiderati.

Tutto quello che sappiamo finora sui terminali della gamma iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.