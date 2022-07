Da HOTO il metro auto bloccante a 5,99 euro

Per i piccoli e grandi lavori in casa non può certamente mancare un metro, per qualsiasi misurazione. Per averne uno compatto, solido e robusto, che sia anche efficiente, ecco quello HOTO. Di listino è 6,99 euro, ma con il codice coupon di benvenuto che ci mettiamo in calce lo acquistate ad appena 5,99 euro.

Una delle principali caratteristiche di questo metro consiste nel fatto che è autobloccante. Questo vuol dire che sarà possibile eseguire qualsiasi misurazione senza l’aiuto di una seconda persona che regga il metro. E’ sufficiente tirar fuori l’asticella per misurare e lasciarla in posizione.

Il nastro a tenuta rigida aiuta nelle misurazioni, mentre la custodia ABS anti urto farà sì che il metro risulti quanto più longevo possibile. Naturalmente, è antiruggine e antigraffio, permettendo così di utilizzarlo in qualsiasi ambiente di lavoro, anche all’esterno.

Al suo interno è presente una potente molla che ritrae la lama in modo fluido semplicemente premendo il pulsante angolare dal design ergonomico, così da avere il totale controllo della velocità di retrazione, ed evitare possibili danni. Quando viene rilasciato il pulsante il nastro si bloccherà in posizione.

Il metro può misurare fino a 3 metri alla massima lunghezza, e rimane dritto a rigido fino a 1,5 metri. La finitura opaca, oltre a restituirgli un design semplice ed elegante aiuta anche ad evitare riflessi, per una lettura della misurazione ancor più semplice.

La lama del nastro è in resistente acciaio 55 ad alta flessibilità, quindi davvero difficile da spezzarsi. E’ rivestita in nylon con bordi smussati, così da evitare la corrosione e prevenire tagli alle mani.

Costa appena 6,99 euro, ma al momento sulla pagina del venditore è presente un coupon di 1 euro, GOBOO21, che lo sconta a 5,99 euro. Peraltro, nel carrello sarà presente come omaggio un nastro biadesivo trasparente, sempre utile per i lavori fai da te.

Clicca qui per acquistarlo.