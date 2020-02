Apple lavora su iPhone pieghevole con una soluzione originale

Apple ha registrato in passato vari brevetti dai quali si evince il potenziale interesse verso un iPhone o un iPad pieghevole. In un nuovo brevetto scovato presso il Patent Office statunitense evidenzia una cerniera che consente ad un display flessibile di piegarsi abbastanza da consentire di ripiegare lo smartphone ma allo stesso tempo impedire al display di sgualcire l’area di piegatura.

Samsung vende già un dispositivo mobile pieghevole: il Galaxy Fold, presentato in pompa magna ma bloccato subito dopo per problemi di vario tipo che hanno obbligato l’azienda ad annullare la distribuzione e riprogettare alcuni elementi sfruttando nuovi materiali protettivi per i display, un nuovo meccanismo per le cerniere con l’aggiunta di nuovi tappi di protezione, strati metallici aggiuntivi sotto il display e ridurre lo spazio tra la cerniera e il corpo.

Il brevetto della Mela – scovato dal sito PatentlyApple – tiene conto di varie problematiche con rinforzi per proteggere il dispositivo mantenendo al contempo l’esperienza pieghevole e specifiche protezioni tra la cerniera e il corpo. il display può essere montato in una scocca richiudibile che è possibile ripiegare sull’asse di piegatura. In una delle configurazioni, il display può essere sostenuto dall’alloggiamento e rimanere planare; in una diversa configurazione, porzioni dell’alloggiamento possono essere ruotate lungo gli assi di curvatura gli uni rispetto agli altri, permettendo di piegare alloggiamento e display.

Gli inventori citati nel nuovo brevetto sono: Jiang Ai, Mitchell A. Heschke, Soyoung Kim e Stephen R. McClure. Come accennato, non è la prima volta che Apple pensa a soluzioni in questo ambito. Sono stati registrati brevetti con chiusure di vario tipo, inclusi display avvolgenti e persino meccanismi per riscaldare l’area della cerniera nella stagione fredda per ridurre al minimo potenziali danni.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.