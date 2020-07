HomeKit e Home Secure Video arrivano sulle camere Eufy Indoor 2K

Dopo molte anticipazioni in proposito, Eufy, il brand per la casa intelligente di Anker, ha finalmente rilasciato gli aggiornamenti per il supporto HomeKit e Home Video Secure, alle ultime due camere di sicurezza per interni recentemente rilasciate. Si tratta della Eufy Indoor 2K Pan & Tilt (una fotocamera panoramica e inclinabile,) e della Eufy Indoor Cam 2K, una fotocamera statica.

Entrambe dichiarate compatibili con Apple HomeKit da quando sono state annunciate, in realtà sono state aggiornate per HomeKit e HomeKit Secure Video (HSV) solo in questi giorni. La società si è sempre giustificata evidenziando che il ritardo fosse imputabile alla necessità di rendere compatibili le camere sia con HomeKit, che con HVS. In realtà, il brand non è nuovo a questi annunci prematuri: i forum di supporto sono pieni di lamentele di questo genere. Uno dei primi kit per la sicurezza domestica, di cui abbiamo scritto una recensione, venne pubblicizzato al lancio con il supporto a IFTTT, Alexa e Assistente Google, ma l’effettivo aggiornamento agli assistenti vocali è arrivato parecchi mesi dopo il lancio, mentre il supporto alla piattaforma di automazione IFTTT non è mai arrivato.

Ad ogni modo, entrambe le nuove camera mostrano gli aggiornamenti a HomeKit come disponibili nell’app Eufy Security, anche se come riferisce la redazione di homekitnews, non sono mancati numerosi problemi in fase di installazione, almeno inizialmente.

Le opzioni per Home Secure Video sono disponibili per la videocamera Eufy per interni 2K nella sezione Impostazioni dell’app Home. Come previsto, la videocamera Eufy trasferita su HomeKit funziona offre tutte le classiche funzioni che ci si aspetta da una camera Homekit, inclusa la funzionalità HSV, che consente alla videocamera di “trasmettere e consentire la registrazione”. Qualsiasi video acquisito tramite la camma interna Eufy (tramite HSV) viene visualizzato a 1080p, a 24fps, che è il requisito minimo per il funzionamento di HSV.

Sono davvero tanti ad oggi i prodotti Eufy disponibili anche su Amazon Italia. Il brand si sta facendo strada nel settore della sicurezza domestica, e cerca di inserirsi in quel panorama di camere compatibili con Homekit, che ancora non offre all’utente un ventaglio di scelta così elevato.

Su Macitynet abbiamo recensito eufyCam Security, rimanendo positivamente sorpresi. Peccato solo per il mancato rispetto della promessa di supporto alla piattaforma IFTTT. Anker è anche stata presente al CES 2020 per presentare tutti i suoi prodotti più recenti: ne abbiamo parlato in questo articolo.