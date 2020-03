Robot Ecovacs Ozmo 905 lava e pulisce la casa, solo oggi al prezzo minimo: 279,89

Se vi serve un robot per la casa, andate su Amazon. Oggi, in offerta del giorno valida solo fino a mezzanotte, troverete Ecovacs Deebot Ozmo 905 ad un prezzo davvero speciale: 279,98 euro.

Lanciato solo pochi mesi fa, questo accessorio per la pulizia domestica offre una elevata potenza di aspirazione e numerose tecnologie “smart” che consentono di pianificare e automatizzare ogni operazione. Ecovacs Deebot Ozmo 905 è in grado di spazzare, aspirare e lavare, ha un sistema di mappatura e navigazione Smart Navi 3.0, ovvero un laser che scansiona l’ambiente e crea una mappa dettagliata del piano, che viene memorizzata nell’applicazione ECOVACS HOME. In questo modo è possibile creare piani di lavoro virtuale, definire aree di pulizia intensiva o impostare barriere virtuali per l’aspirapolvere.

Sui tappeti Ecovacs Deebot Ozmo 900 può aumentare automaticamente la sua potenza di aspirazione, mentre sui pavimenti duri può garantire una pulizia più accurata con il passaggio aggiuntivo del panno umido. Il serbatoio d’acqua integrato può contenere fino a 240 millilitri ed inumidire il panno in microfibra lavabile in modo uniforme durante l’intero processo di pulizia.

Grazie alla funzione OTA, gli aggiornamenti del software vengono trasmessi al DEEBOT via WLAN in un lampo, mentre il controllo avviene tramite l’app ECOVACS HOME, Amazon Echo o Google Home.

Ecovacs Deebot Ozmo 905 è stato lanciato ad un prezzo di 400 euro. Nel corso delle ultime settimane ha avuto un prezzo intorno ai 350 euro. Lo sconto di oggi a 279,98 euro lo porta al costo più accessibile mai avuto.

