HomePod a batteria, c’è il prototipo ma non le intenzioni

Un modello di HomePod a batteria: ve lo immaginate? A quanto pare l’idea va oltre il semplice pensiero perché pare che Apple a un certo punto ci abbia pensato seriamente, tanto da crearne un prototipo. Ne ha parlato Mark Gurman nella sua ultima newsletter, descrivendo i piani che Apple aveva riguardo un HomePod alimentato a batteria. Secondo il giornalista di Bloomberg alla fine l’azienda pare ci abbia rinunciato, però rimane il pensiero che per un certo periodo di tempo c’era la possibilità concreta di vederne uno.

Anche perché, è un dato di fatto, gli iPhone e gli iPad odierni suonano abbastanza bene e avere un altoparlante portatile economico targato Apple sarebbe difficile da giustificare. Al massimo Apple potrebbe valutare l’idea di crearne uno con marchi Beats, visto che in passato ha “nascosto” altri prodotti audio più economici, tuttavia anche questa ipotesi è facile da scartare, almeno sulla base di come si è comportata l’azienda nei confronti di questo marchio negli ultimi anni.

Ad esempio per quanto riguarda il settore degli altoparlanti, Apple ha recentemente interrotto la produzione dell’ultimo speaker che funzionava a batteria Beats Pill+: in commercio dal 2018, è stato l’unico altoparlante a batteria lanciato da Apple sotto il marchio Beats, e poiché l’azienda l’anno scorso ha interrotto anche la produzione dell’HomePod originale, attualmente in catalogo manca un prodotto come questo.

Secondo Gurman, il ritorno di un altoparlante a batteria targato Beats avrebbe senso, tanto più che in precedenza l’azienda si era concentrata principalmente sui prodotti audio senza fili, ma altri come Zac Hall di 9to5Mac non sono così positivi a riguardo, e come punto di partenza prende un fatto ben visibile a tutti: Apple ha lanciato AirPlay 2 nel 2018 e da allora né come Apple né come Beats ha lanciato prodotti che supportano questa tecnologia. Inoltre è proprio lo snellimento del catalogo Beats degli ultimi anni a rendere l’ipotesi di un nuovo altoparlante ancora meno probabile.

Sarebbe comunque un prodotto interessante, anche perché ci sono già alcune cuffie Beats dotate del chip di Apple che supporta il controllo vocale tramite Siri: se dovesse arrivare un altoparlante Apple o Beats a batteria ne saremmo tutti felici, ma per il momento non c’è nulla di confermato a riguardo.

La recensione di HomePod mini è in questo articolo di macitynet, invece per tutte le notizie dedicati a HomePod si parte da questa pagina.