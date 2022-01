Samsung Exynos 2200 è il primo chip mobile con grafica AMD

Come atteso da ben oltre un anno a questa parte Samsung ha svelato il suo ultimo processore per smartphone e tablet Exynos 2200, il primo in assoluto nel campo mobile dotato di grafica basata su architettura AMD RDNA 2. Il frutto della collaborazione tra Samsung e AMD è atteso da tempo, il primo accordo tra le due società risale infatti al 2019.

Si tratta del primo tentativo concreto per colmare il divario delle prestazioni che vede Apple dominare il settore con i suoi core CPU e GPU proprietari, una soluzione alternativa all’offerta di Qualcomm per l’universo Android. Samsung Exynos 2200 è un chip prodotto direttamente nelle fabbriche del colosso sudcoreano con tecnologia a 4 nanometri e litografia ultravioletta estrema, siglata EUV.

Per quanto riguarda i core di calcolo CPU si tratta di un processore a 8 core ma in una configurazione insolita rispetto a quanto visto finora. Per le prestazioni elevate il chip conta infatti su un singolo core con architettura ARM Cortex-X2, affiancato da tre core Cortex-A710 per prestazioni bilanciate, infine da quattro core ad alta efficienza energetica con architettura Cortex-A510.

Samsung ha naturalmente migliorato anche i core NPU, sigla di Neural Processing Unit, che gestiscono le operazioni di intelligenza artificiale, in grado di erogare il doppio delle prestazioni rispetto al diretto predecessore. Ora il chip Image Signal Processor, ISP, che gestisce foto e video è in grado di gestire sensori fino alla risoluzione di ben 200 megapixel, non a caso Samsung ha introdotto un sensore con questa risoluzione nel mese di settembre 2021.

Infine il pezzo forte di Samsung Exynos 2200: i core grafici con architettura AMD RDNA 2 vengono indicati con il nome ufficiale Xclipse. È lecito aspettarsi un sensibile incremento nelle prestazioni grafiche, oltre che funzioni dedicate, tra cui l’accelerazione hardware per la grafica ray-tracing, per immagini 3D fotorealistiche. Samsung promette grafica, dettagli e velocità paragonabile alle console di gioco.

Per saggiare le prestazioni CPU e GPU del nuovo Samsung Exynos 2200 occorre attendere i primi smartphone che lo adotteranno: i primi in lista sono naturalmente i prossimi Galaxy S22 per i quali non dovremo attendere molto.

A inizio dicembre Samsung ha annunciato una profonda riorganizzazione interna con l’accorpamento delle divisioni mobile ed elettronica di consumo. Per tutte le notizie dedicate all’universo Android si parte da questa pagina di macitynet.