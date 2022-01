Iliad, la rivoluzione della fibra e del fisso arriva il 25 gennaio

Per una volta non è solo marketing: fin dal lancio del 2018 Iliad ha sempre insistito sulla rivoluzione introdotta con le proprie offerte per la telefonia mobile, stravolgendo il mercato italiano: come atteso ormai da anni, ora Iliad si appresta a dare il via a una seconda rivoluzione non meno importante, vale a dire l’introduzione delle sue prime offerte per i collegamenti in fibra e in generale per la telefonia fissa.

Ora però per la prima volta viene indicata una data esatta: l’annuncio di Iliad per fibra e fisso arriverà martedì 25 gennaio. Per quel giorno infatti l’operatore di telefonia ha organizzato un evento stampa e invitato giornalisti e media a Milano. Anche se iliad non anticipa esattamente l’argomento dell’evento, diversi indizi puntano tutti nella stessa direzione.

Innanzitutto l’amministratore delegato Benedetto Levi e il marketing iliad da mesi indicano l’ingresso in fibra e fisso come una seconda rivoluzione in arrivo da iliad per l’Italia. In questi giorni i negozi iliad store nelle principali città stanno modificando vetrine e cartellonistica, ancora una volta con materiali e strilli che anticipano quanto in arrivo, come per esempio «Pronti per una nova rivoluzione?» seguito dalla parola «Wow» disposta su ben tre righe con una lunga serie di O ripetute.

Ancora all’interno dei negozi iliad è segnalato l’arrivo di stand che verranno adibiti per esporre materiali informativi sulle nuove offerte iliad per fibra e fisso non appena saranno annunciate. Infine anche il sito web è stato aggiornato con l’indicazione della nuova rivoluzione in arrivo. Come già successo per l’arrivo di iliad in Italia nel 2018 e per tutte le novità principali di questo innovativo operatore di telefonia, la redazione di macitynet sarà presente all’evento per offrire ai lettori tutte le novità in tempo reale.

