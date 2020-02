Lo sceneggiatore da Oscar Taika Waititi contro le tastiere Apple: “Impossibile usarle per scrivere”

Taika Waititi, regista, sceneggiatore, attore e comico neozelandese, ha ricevuto nella notte italiana l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per “Jojo Rabbit”, adattamento del romanzo “Come semi d’autunno”.

In mondovisione Waititi non ha fatto una bella pubblicità ad Apple:iIl regista, ad una domanda sui rapporti tra sceneggiatori e produttori, ha sviato il discorso e preso di mira le tastiere della Mela, affermando che “è impossibile usarle”, che “sono peggiorate man mano con i nuovi modelli” e che gli stanno facendo venire voglia di tornare al PC. “C’è qualcuno che usa ancora un PC? Voglio dire che le tastiere PC sono migliori e che quelle di Apple sono orribili”.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

