Lampade-trappola per tenere lontane le zanzare in offerta a partire da 10,99 euro

L’estate è alle porte e già oggi, basta fare una passeggiata serale nelle zone più umide per averne la conferma, ronzano piccole zanzare che – possiamo starne certi – tra qualche settimana diventeranno il nostro incubo per i prossimi mesi a venire. Ma possiamo provare ad eliminare il problema alla radice, organizzandoci per tempo magari attraverso l’acquisto di una lampada anti-zanzara.

Al momento su Ebay ci sono quattro modelli diversi, con prezzi che oscillano tra gli 11 e i 13 euro, diversi nel design ma non nella sostanza: sono vere e proprie trappole per zanzare, in grado di catturarle e toglierle quindi di torno senza far rumore e con la massima efficienza.

Rispetto alle tavolette, poco salutari se respirate (senza considerare che l’odore può non piacere) oppure alle griglie, che letteralmente “friggono” le zanzare disturbando il sonno con il ronzio di sottofondo, queste lampade attraverso l’emissione di luce ultravioletta, attirano le zanzare verso il motore di aspirazione, che le cattura e le intrappola in uno scomparto dedicato e dal quale non saranno più in grado di fuggire.

Consumano pochissimi Watt e prendono l’energia da un qualsiasi dispositivo dotato di porta USB quindi una powerbank, un computer fisso o portatile, oppure un qualsiasi alimentatore per cellulari o perfino la porta USB sul retro del TV, purché eroghi sufficientemente energia per tenere in vita la lampada.

Per massimizzare l’efficacia di queste lampate è sufficiente spegnere qualsiasi fonte di luce alternativa per creare un ambiente completamente buio, quindi posizionarle a circa 1 metro da terra. Le zanzare saranno attirate e catturate. Se volete saperne di più, trovate il nostro approfondimento su questo ingegnoso sistema qui.

Come dicevamo ci sono quattro diversi modelli in promozione con una differenza di pochi euro uno dall’altro. Scegliete quindi quello che più vi piace e…buon riposo senza prurito! Di seguito vi lasciamo i link dei quattro modelli accompagnati dal prezzo in offerta:

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.