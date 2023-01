HomePod offre audio squisito nei primi test USA

Chi ha avuto modo di ascoltare il nuovo HomePod 2023 (o di seconda generazione) in funzione è entusiasta: anche da solo il nuovo speaker smart di Apple riesce a erogare una qualità audio definita squisita da TechRadar, con eccellente separazione tra strumenti e voce, assolutamente priva di distorsioni anche al 90% della potenza massima.

Le prime impressioni di ascolto diventano ancora più accalorate quando vengono abbinati due nuovi HomePod in coppia stereo: erogano audio definito «Impressionante» e «Coinvolgente» a 360 gradi che avvolge l’utente da ogni direzione.

Gli aggettivi si sprecano in uno dei primi resoconti di test audio dal vivo effettuati da Apple con il nuovo HomePod in funzione, subito dopo l’annuncio, per mostrarlo a giornalisti e media in USA. L’inviato di TechRadar rimane più volte sorpreso dalla potenza e soprattutto dall’elevata qualità audio erogata dal nuovo HomePod 2023, molto simile a quello originale dismesso, salvo un po’ più corto e con superficie touch più grande in cima.

Dentro Apple ha rimosso due twitter e alcuni microfoni per ridurre costi e prezzo di vendita. Ma Apple ha migliorato e potenziato il sistema di rilevamento dell’ambiente e regolazione automatica dell’audio, in questo modo lo speaker sa sempre dove si trova e in quale direzione si trovano ostacoli e pareti.

In 20 secondi dal posizionamento HomePod riproduce musica e audio ottimizzati per l’ambiente in cui si trova, offrendo una eccellente esperienza di ascolto in ogni punto della stanza. In coppia stereo il sistema eroga audio a 360°, con strumenti e voce che sembrano provenire da diverse direzioni, tutto intorno all’untete. Il giornalista dichiara che quasi mai l’audio sembra provenire direttamente da uno dei due HomePod in coppia stereo.

L’audio computazionale avanzato è gestito dal processore Apple S7, lo stesso giù impiegato negli Apple Watch di ultima generazione: tutto le novità di HomePod 2023 sono in questo articolo.