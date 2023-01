Apple ordina schermi OLED per iPad e MacBook Pro

Impossibile ricordare quando sono iniziate le prime anticipazioni di Apple alle prese con OLED per i suoi dispositivi che non fossero iPhone e Apple Watch: sull’onda delle ultime che puntano a iPad Pro OLED in arrivo nel 2024 dalla Corea del Sud si apprende che Apple avrebbe già siglato gli ordini per sviluppare quattro schermi OLED destinati proprio a futuri iPad Pro e MacBook Pro (qui i nuovi Mac ultima generazione 2023).

I soliti sospetti ricadono su LG e Samsung. Il report di ET News indica genericamente ordini Apple presso una sola società di display del Paese, ma in realtà da mesi è anticipata la partecipazione sia di Samsung che di LG. Questa volta trapela anche la lista della spesa, perché Apple avrebbe ordinato lo sviluppo di schermi OLED da 10,86” e 12,9 pollici per iPad Pro, oltre a schermo OLED da 14” e 16” per MacBook Pro. Esattamente le diagonali dei modelli attuali.

Per gli iPad Pro OLED l’arrivo sul mercato rimane indicato per il 2024, come nelle anticipazioni fin qui emerse. Invece i MacBook Pro OLED qui vengono previsti per il 2026, mentre alcuni attendibili analisti, tra cui Ross Young e Ming Chi Kuo, puntano al 2024.

Sempre secondo il report sono in sviluppo diversi pannelli con diagonali comprese tra 10 e 16 pollici. Più interessante ancora Apple avrebbe ordinato anche uno schermo OLED pieghevole da 20,25 pollici, ma purtroppo per questo non viene indicata una possibile data.

Più precisamente secondo Ross Young, Apple introdurrà MacBook Air 13,3” OLED nel 2024, seguito da iPad Pro. Per i suoi prodotti Apple ha richiesto lo sviluppo di OLED speciali più costosi, composti di due pannelli, una soluzione che migliora sensibilmente qualità, luminosità e longevità.

Ma da anni Apple sta sviluppando internamente la tecnologia micro LED che si prevede porterà ancora più vantaggi e migliore qualità di visualizzazione: dovrebbe debuttare nel 2025 con Apple Watch.