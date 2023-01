Da Apple un mini keynote in video per MacBook Pro M2 Pro

Per le novità principali Apple organizza con largo anticipo keynote in cui compaiono i principali dirigenti, incluso il Ceo Tim Cook, invece per le prime novità hardware del 2023 il colosso di Cupertino ha deciso di introdurre Mac mini e nuovi MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro e M2 Max tramite comunicati stampa, ma anche pubblicando un video di presentazione realizzato in stile mini keynote.

Mentre i keynote tradizionali Apple possono durare anche un’ora e fino a due ore, il video di lancio di MacBook Pro M2 Pro e delle novità di martedì 17 gennaio dura meno di 20 minuti, per la precisione 18. Il filmato apre con una lunga carrellata di youtuber e influencer statunitensi entusiasti delle ultime novità Apple provate in anteprima.

Pochi istanti dopo il filmato ci porta in Apple Park e all’interno dello Steve Jobs Theater dove John Ternus, senior vice president hardware engineering di Apple e altri dirigenti Apple svelano dettagli tecnici, miglioramenti delle prestazioni e novità. In questo mini keynote Apple però Tim Cook non compare.

Come in tutti i keynote Apple vengono mostrate le curatissme slide che mostrano curve di prestazioni e autonomia. I dirigenti Apple e i materiali di marketing ribadiscono più volte che i processori M2 Pro e M2 Max sono i migliori al mondo per prestazioni ed efficienza energetica.

In questo articolo riportiamo il video YouTube di MacBook Pro M2 Pro pubblicato da Apple in stile mini keynote. Ora per una gamma Mac completamente senza Intel, manca solo Mac Pro con Apple Silicon atteso quest’anno.