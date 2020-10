Honda dice addio alla Formula 1 dal 2021 per lavorare su tecnologie a zero emissioni

Honda non parteciperà più alle competizioni di Formula 1 e fa sapere che preferisce occuparsi di “tecnologie a zero emissioni, elettrico ed idrogeno”. Ad annunciarlo è stata l’azienda stessa nel corso di una conferenza a Tokyo. L’azienda, che fornisce i motori alla Red Bull e al team satellite Alpha Tauri, lascerà la Formula 1 alla fine del 2021.

Honda ha conquistato tre vittorie nella precedente stagione e due nel 2020. Ad ogni modo riferisce che l’industria automobilistica si sta trovando ad affrontare una di quelle transizioni che avviene “una volta ogni cento anni”, decidendo di perseguire la neutralità la a carbon neutrality entro il 2050. A questo scopo le risorse per ricerca e sviluppo saranno dirottate nelle divisioni che si occupano di energia verde e tecnologie energetiche, compreso lo sviluppo di sistemi di celle a combustibile e batterie per veicoli elettrici. Tutte le conoscenze accumulata nella F1, in particolare nell’area della gestione dell’energia e delle tecnologie dei combustibili, saranno trasferite ai centri di ricerca che si occupano di batterie e unità di propulsione.

Da Tokyo Takahiro Hachigo, amministratore delegato dell’azienda, ha spiegato che l’obiettivo carbon-neutral entro il 2050 sarà raggiunto attraverso una serie di iniziative. L’obiettivo è lavorare su veicoli a batterie, a celle a combustibile, sistemi ibridi di ultimissima generazione, tutto sotto il “cappello” della divisione “Power Unit &Energy” nella quale, come accennato, saranno riversate le conoscenze acquisite in F1 negli anni passati. Hachigo ha sottolineato che “la decisione presa non è dovuta alla situazione finanziaria determinata dal Covid ma una questione di risorse ingegneristiche”.

Honda continuerà a lavorare con i team Red Bull Racing e AlphaTauri fino alla fine del 2021. Alcuni osservatori fanno notare che alla base di questa decisione green ci sono i conti in rosso e il crollo delle vendite registrate in particolare negli Stati Uniti, in India e nello stesso Giappone.

