Honor 50 punta su design e tecnologia per conquistare il mondo

Il terminale Honor 50, che mette a disposizione dell’utente tutte le app e i servizi Google Mobile Services (GMS), è lo smartphone che punta a incrementare le vendite del costruttore nel mondo, dopo il successo già riscosso in Cina. «Questo agosto, in Cina, Honor ha raggiunto una quota di mercato del 16,2% e questo ha alimentato la nostra fiducia nella previsione di un successo globale» dichiara George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd.

«Continuando con quanto fatto precedentemente, questa serie integra estetica e tecnologia: il nuovo smartphone Honor 50 vanta una serie di straordinarie innovazioni della fotocamera, del design e delle prestazioni, grazie alla collaborazione con molti partner di fama mondiale».

Honor 50 offre un comparto foto e video di alto livello e punta agli utenti, specialmente giovani appassionati di vlogging, video brevi da condividere sui social. Dotato di una fotocamera frontale da 32 MP con un angolo di visione di 90°, gli utenti possono scattare selfie e video di qualità, con una inquadratura che permette di catturare un maggior numero di persone e ampi paesaggi in un unico scatto.

Dotato di una configurazione della fotocamera posteriore quad di livello pro, Honor 50 vanta una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, che permette di scattare foto e video nitidi e ricchi di dettagli, anche di notte.

Il terminale è in grado di riprendere contenuti da diverse angolazioni e prospettive: gli utenti possono passare da una fotocamera all’altra con sei modalità di ripresa multivideo che utilizzano contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore, offrendo una esperienza di registrazione di alto livello, solitamente raggiunto da professionisti.

Offrendo ancora più scelta, gli utenti possono anche applicare la modalità bellezza, acquisire fotografie dai video e utilizzare modelli di storie preimpostati su tutte le tipologie di ripresa. Inoltre, le cuffie wireless collegate tramite Bluetooth possono essere utilizzate come microfoni durante l’acquisizione dei video, così i creatori possono ottenere una migliore ricezione del suono durante le riprese video.

Il costruttore evidenzia cura e dettagli del design: Honor 50 presenta una cornice ultrasottile sulla parte anteriore e bordi in vetro lucidato 2.5D su entrambi i lati del display, con una superficie liscia per offrire agli utenti una maggiore esperienza visiva e al tatto. Se inclinato verso la luce, il terminale brilla e diventa luminoso grazie al pattern del suo design.

Rendendo omaggio alla classica fotocamera reflex a doppia lente, Honor 50 adotta il design Dual Ring composto da due cerchi concentrici sul retro. Con ispirazione dai classici design degli anelli dei marchi di gioielli di lusso, il cerchio superiore della fotocamera principale è lucidato.

Il terminale è dotato di uno schermo OLED curvo a 75° di 6,57 pollici che supporta una risoluzione Full High Definition di 2.340 x 1.080 pixel. Il display può produrre ben 1,07 miliardi di colori e copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3, offrendo immagini di alta qualità, dettagli nitidi e colori realistici.

La frequenza di aggiornamento dello schermo arriva fino a 120Hz, mentre la frequenza di campionamento del touchscreen è di 300Hz, promettendo elevate velocità di risposta per offrire un’esperienza di visione veloce e senza ritardi di input. La frequenza di aggiornamento è dinamica e intelligente e permette agli utenti di regolarla in base alle azioni sullo schermo, contribuendo a ridurre il consumo energetico.

Caratterizzato da un design a batteria a doppio circuito a cella singola, Honor 50 può supportare una intera giornata di utilizzo ininterrotto grazie alla batteria da 4.300 mAh. La tecnologia Honor SuperCharge da 66W permette di caricare la batteria fino al 70% in soli 20 minuti utilizzando il caricabatterie incluso. Il chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G migliora le prestazioni di CPU e GPU del 45% e la potenza di elaborazione AI del 123% rispetto alla generazione precedente. Le prestazioni nei giochi più intensi ed esigenti sono assicurate dalla tecnologia di accelerazione grafica GPU Turbo X.

Honor 50 è dotato della Magic UI 4.2 aggiornata: il costruttore assicura una esperienza utente facile e fluida, con la possibilità per gli utenti di personalizzare lo schermo sempre acceso Always-on-Display (AOD) con una ampia gamma di contenuti di arte moderna già inclusi nel sistema.

Honor 50: colore, prezzo e disponibilità

Lo smartphone è proposto un una ampia gamma di colori alla moda, tra cui Frost Crystal, che si ispira ai cristalli di neve con finitura simile a quella dei diamanti, Honor Code con logo del costruttore sul retro, Emerald Green e il classico Midnight Black. Honor 50 sarà disponibile nei preordini a partire dall’1 novembre solo sul sito HiHonor.com al prezzo consigliato al pubblico di 529 €. La vendita ufficiale inizierà dal 12 novembre sempre su HiHonor, Amazon e presso i negozi dei principali operatori di telefonia.

A settembre Honor ha presentato Earbuds 2 Lite con lunga autonomia e cancellazione del rumore ANC. Tutti gli articoli di macitynet che parlano diu Honor sono disponibili a partire da questa pagina.