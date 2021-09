Honor Earbuds 2 Lite, gli auricolari con super batteria e ANC

Honor presenta Earbuds 2 Lite, auricolari che mirano a unire qualità e prezzo contenuto, e che offrono una batteria di lunghissima durata. In offerta per il lancio.

Honor Earbuds 2 Lite sono dotati di una durata della batteria superiore alla media del settore, afferma la società, e godono della tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC). Non rinunciano a un design ergonomico, e sono studiati per funzionare al meglio in diverse circostanze, da un meeting di lavoro, per ascoltare musica in mobilità, o per ascoltare la propria serie TV preferita.

Sono alimentati da una batteria da 55mAh, in grado di fornire fino a 10 ore di musica continua con una singola carica e fino a un totale di 32 ore di riproduzione musicale o 20 ore di chiamate vocali con la custodia di ricarica. Honor Earbuds 2 Lite possono essere ricaricati fino al 40% in soli dieci minuti, offrendo quattro ore di riproduzione musicale non-stop.

Sono dotati di due microfoni al silicio MEMS (Micro-Electro-Mechanical System), così da risultare indicati anche per le chiamate in vivavoce, e godono di tecnologia di riduzione del rumore assistita da Deep Neural Network (DNN), insieme alla tecnologia Dual Anti-Wind per estrarre il suono di chi chiama e ottimizzare l’esperienza di chiamata vocale. Ancora, sono dotate di Awareness Mode, una sorta di modalità trasparenza per sentire cosa sta succedendo intorno, che si può attivare toccando lo stelo dell’auricolare per alcuni secondi.

Dotato di driver dinamici ad alta fedeltà da 10mm con diaframmi compositi polimerici sensibili, Honor Earbuds 2 Lite sono sintonizzati per offrire agli utenti un audio equilibrato, non dimenticando il reparto gaming, che entrano automaticamente in modalità low-latency quando gli utenti giocano.

Prezzi e disponibilità

Disponibile nei colori Glacier White e Midnight Black, gli HONOR Earbuds 2 Lite sono disponibili a 69,90 euro, anziché 99,90, su Amazon, spuntando la relativa casella con 30 euro di sconto.