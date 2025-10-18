Facebook Twitter Youtube

Honor ha il suo Liquid Glass con magicOS 10

Con le versioni 26 dei suoi sistemi operativi, Apple ha svelato il nuovo design chiamato Liquid Glass. Tra i primi produttori di smartphone Android a voler prendere spunto da questa nuova estetica è Honor, che ha presentato il sistema operativo magicOS 10, con tante trasparenze che richiamano un pò le idee della Mela.

MagicOS 10 è caratterizzata principalmente da un approccio trasparente, oltre che dall’interazione AI e da una maggiore integrazione tra dispositivi e servizi digitali.

Al centro della piattaforma si trova l’assistente intelligente YOYO, presentato adesso come più versatile grazie a capacità multimodali di riconoscimento e suggerimento in tempo reale. YOYO è inoltre in grado di memorizzare appunti, foto e informazioni personali tramite gesture e dialoghi, creando una base di dati organizzata e accessibile a semplice richiesta dell’utente, magari tramite un apposito pulsante dedicato AI presente sugli smartphone che lo supporteranno.

Honor ha il suo Liquid Glass con magicOS 10 - macitynet.it

L’assistente, in pratica,  agisce come una sorta di “maggiordomo digitale”, gestendo itinerari, prenotazioni, dati relativi alla salute, shopping e suggerimenti musicali, il tutto tramite comandi vocali.

Honor ha il suo Liquid Glass con magicOS 10 - macitynet.it

Esperienza cross-device

La piattaforma supporta trasmissione di contenuti e notifiche tra dispositivi HONOR, iPhone, Mac e Apple Watch, con funzioni come trasferimento di file, sincronizzazione dei messaggi e input automatico dei codici di verifica.

MagicOS 10 permette anche la condivisione trasversale con dispositivi di altri marchi, inclusi TV, PC e sistemi automotive, tramite comandi vocali e connessione immediata.

Honor ha il suo Liquid Glass con magicOS 10 - macitynet.it

Nel sistema è integrata anche una funzione di rilevamento anti-frode che analizza in tempo reale le chiamate vocali per individuare possibile phishing o tentativi di truffa.

Interfaccia e personalizzazione

MagicOS 10 propone un’interfaccia dedicata alle trasparenze, in stile Liquid Glass, con widget e icone “fluttuanti” che vogliono trasmettere la percezione di leggerezza e chiarezza visiva.

Honor ha il suo Liquid Glass con magicOS 10 - macitynet.it

Altre funzionalità sono le funzioni di schermata di blocco interattiva con possibilità di personalizzare orologi, widget dinamici e servizi e applicazioni in base alle necessità individuali.

Distribuzione e aggiornamenti

L’aggiornamento sarà gradualmente distribuito su una vasta gamma di dispositivi HONOR, tra cui smartphone delle serie Magic, GT, X, nonché diversi modelli di tablet. Al momento la roadmap ufficiale specifica i modelli e le tempistiche di aggiornamento riguardano solo la Cina continentale.

Honor non è comunque l’unica a volersi ispirare ad Apple e alle sue trasparenze.

