macOS 26 Tahoe, cosa sono e come si sfruttano le Azioni in Spotlight

Tra le novità di macOS 26 Tahoe ci sono le Azioni, la possibilità di eseguire centinai di azioni digitando pochi caratteri senza togliere le mani dalla tastiera. Le Azioni si richiamano da Spotlight (con un click sull’icona dedicata nella barra dei menù in alto a destra (vicino l’orologio) oppure premendo dal Finder la scorciatoia Comando-Barra spaziatrice).
Possiamo, ad esempio, utilizzare le azioni e i comandi rapidi integrati di Spotlight per inviare rapidamente un messaggio, modificare la maiuscola/minuscola del testo copiato, rimuovere lo sfondo da una foto e altro ancora.
Come creare una azione in macOS Tahoe
Di seguito vediamo un esempio di come creare Azioni in macOS Tahoe
- Avviate Spotlight (Comando-Barra spaziatrice o click sull’icona dedicata nella barra dei menù).
- Scegliete “Azioni” e individuate una azione di vostro interesse (es. “Nuovo evento” per creare un nuovo evento sul calendario)
- Assegnare la scorciatoia di tastiera desiderata indicando uno o più caratteri e premete Invio. Se, ad esempio, effettuiamo spesso chiamate FaceTime, possiamo assegnare “ft” come tasto rapido per l’azione “Avvia chiamata FaceTime”; quando digitiamo “ft” in Spotlight, verrà richiesto di inserire un contatto nel campo di ricerca di Spotlight. È anche possibile specificare il nome del contatto subito dopo il comando rapido, ad esempio “ft Alice”.
Da questo momento in poi basta richiamare Spotlight e digitare la scorciatoia di tastiera assegnata al punto 3 per richiamare quelle di nostro interesse; se necessario bisogna compila gli spazi vuoti richiesti dall’azione, quindi premere Invio (premendo quest’ultimo l’azione o il comando rapido vengono eseguiti automaticamente)
A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.
Su macitynet trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, web e social. Partite da questa pagina per scoprirle tutti anche divisi per piattaforma.