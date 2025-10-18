Con CAKOBLE trasferimenti a 40 Gbps, video e carica 240 Watt con un solo cavo USB-C

Di cavi USB-C ne esistono a migliaia, ma pochi sono come il CAKOBLE C-F0407, capace di rispondere alle esigenze più moderne in fatto di connettività, velocità di trasferimento e qualità video oltre alla capacità di gestire ricarica fino a 240 Watt.

Innanzitutto supporta la tecnologia Thunderbolt 4/USB4 che consente di raggiungere fino a 40 Gbps di velocità di trasferimento dati. Questo significa poter spostare file di grandi dimensioni come video in 8K o librerie fotografiche ad alta risoluzione in tempi estremamente ridotti.

Il cavo supporta inoltre lo standard Thunderbolt 5, garantendo retrocompatibilità con dispositivi di generazione precedente.

Lo potete anche usare come cavo video con monitor che hanno ingresso USB-C e setup multischermo: in quel caso supporta contenuti fino a 16K a 30 Hz su singolo schermo, oppure 8K a 60 Hz o 4K a 144 Hz in configurazione a doppio monitor.

E funziona in maniera eccellente anche come cavo per la ricarica: supporta quella rapida fino a 240 Watt secondo lo standard Power Delivery 3.1, con chip E-Marker integrato – si legge nella scheda tecnica – per una distribuzione sicura ed efficiente della corrente.

Datosi poi che supporta Thunderbolt 4/3/5, USB4 e USB 3.2/3.1/3.0/2.0 è compatibile praticamente con tutto, dai computer alle docking station passando per tablet, eGPU e smartphone USB-C.

Va detto che il cavo è ben costruito: il nucleo è in rame stagnato mentre la schermatura è realizzata in lamiera di alluminio, i connettori sono placcati in oro e il rivestimento esterno è in nylon intrecciato, una combinazione che gli consente di resistere a piegature e sollecitazioni meccaniche.

Infine un particolare da non sottovalutare è che le prestazioni fondamentali sono chiaramente indicate nelle spine e non correte il rischio di usare un cavo anomimo che lavora al di sotto delle vostre esigente di trasferimento dati o alimentazione.

Disponibilità e prezzo

Il cavo CAKOBLE C-F0407 è disponibile in diverse misure, da 50 centimetri a 3 metri, con prezzi a partire da 16,99 €, e lo trovate in vendita anche su Amazon.

