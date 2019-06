Hot Wheels, le prime piste e macchine smart sono una esclusiva Apple

Apple mette a segno un’altra esclusiva, questa volta nel mercato dei giocattoli con le nuove piste e macchinine Hot Wheels smart, primi prodotti di questo storico marchio Mattel ora in grado di offrire più funzioni e divertimento in abbinamento a iPhone.

Si parte con i modellini di auto Hot Wheels id dotati di tag NFC, quindi riconoscibili tramite l’app gratuita abbinata su iPhone e iPad. Le macchinine funzionano in abbinamento con Hot Wheels Race Portal, componente che si applica alle piste esistenti del marchio per rendere gioco e partite smart. Integra sensori a infrarossi e Bluetooth per comunicare all’app le informazioni raccolte sulla velocità, i giri effettuati, la distanza percorsa, punteggi raggiunti e altro ancora.

Mattel dichiara che il sistema di propulsione delle macchinine di Race Portal è quello più potente finora realizzato. Ogni modellino è dotato di caratteristiche peculiari che possono essere milgiorate vincendo gare sulle piste reali ma anche all’interno dell’app in sfide digitali. Per il 2019 è previsto il rilascio di 51 modellini di auto con tag NFC in 6 collezioni.

Invece il pacchetto più completo è Hot Wheels Smart Track Kit che include le nuove macchinine con id, la postazione Race Portal e anche una pista, tutto il necessario per iniziare subito a giocare.

Come anticipato i primi modellini di auto e piste Hot Wheels smart sono disponibili in USA in esclusiva tramite Apple. Le singole auto sono proposte a 7 dollari, Race Portal che include due auto con id costa 40 dollari, mentre il kit completo tutto incluso costa 180 dollari.

Negli Stati Uniti si possono comprare su Apple Store oppure direttamente nei negozi Apple Store, in ogni caso il lancio sarà esteso in futuro anche in altri paesi, Italia inclusa. Primo indizio in questo senso: l’app abbinata Hot Wheels id di Mattel è già disponbile anche sull’App Store italiano ed è anche già tradotta nella nostra lingua. Modellini, piste e app saranno compatibili anche con un’app per dispositivi Android.